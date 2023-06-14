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傳即將訪北京　布林肯與秦剛通話：保持溝通渠道暢通

▲▼ 美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國外交部長秦剛。（圖／CFP）

▲美國國務卿布林肯（右）與中國外交部長秦剛（左）。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）外傳將於18日訪問中國，緩和近期美中緊張情緒。在這趟訪中行程登場之前，布林肯與中國外交部長秦剛通話，兩人談及保持溝通渠道暢通的重要性，以及雙邊與全球問題。

綜合CNN、法新社等報導，美中雙邊關係近年來因台灣、貿易、人權等一連串議題惡化，布林肯今年受到間諜氣球事件影響臨時取消原定於2月的訪中行程。不過隨著美中試圖改善雙邊關係，布林肯14日與秦剛進行通話。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）透過聲明指出，在兩人通話期間，布林肯提及保持溝通渠道暢通的重要性，負責任地管理美中關係，以避免誤判與衝突，也討論一系列雙邊及全球問題，明確表示美國將持續利用外交接觸來提出關注和潛在合作領域。

秦剛則向布林肯喊話，希望美方採取實際行動，推動中美關係止跌企穩，另外針對包括台灣等核心利益問題向美國表達關切並闡明嚴正立場，強調「美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。」

外傳布林肯將於18日出訪北京，不過美國國務院及中國大陸外交部均未正式宣布此事，美中針對布林肯與秦剛通話的內容也都沒有提及布林肯即將訪中。

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