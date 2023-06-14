金與正炸毀南北韓辦事處！南韓政府向法院提告　向北韓求償10億

▲北韓2020年6月炸毀開城工業區內的南北聯合辦事處。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正2020年6月因不滿南韓文在寅政府放任脫北者公民團體施放反體制的空飄氣球，一怒之下炸毀位於開城工業區的南北韓聯合辦事處。如今，損害賠償請求權的消滅時效即將到期，南韓政府今（14）日透過法院提告，向北韓當局求償447億韓元（近新台幣10.6億元）。

根據《韓聯社》，南北韓聯合辦事處的損害賠償請求權消滅時效（3年）將在16日到期，南韓統一部14日表示，已於該日下午2時向首爾中央地方法院遞出告訴狀，要求賠償辦事處炸毀後的國有財產損害金額102億5000萬韓元（近新台幣2.43億元）、以及鄰近的綜合支援中心的損害金額344億5000萬韓元（近新台幣8.2億元）。

兩者合計共為447億韓元。

南韓統一部表示，「北韓以暴力方式炸毀南北韓聯合辦事處，是明顯違法的行為，且違反了追求韓半島（朝鮮半島）和平繁榮、統一的板門店宣言以及兩韓之間的協議，此舉嚴重毀損南北韓之間建構的相互尊重和互信基礎。我方（南韓）政府將針對北韓侵害政府和人民財產權的行為嚴正以對，並整頓以相互尊重和信賴為基礎的南北關係。」

此次訴訟的原告為大韓民國（南韓）政府、被告則為朝鮮民主主義人民共和國（北韓）政府，是南韓政府首度透過司法機構向北韓政府提出告訴，訴訟程序將由南韓法務部負責。

▲金與正2020年6月下令炸毀開城工業區內的南北韓聯合辦事處。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，由於外界預期北韓政府不會回應此次訴訟，因此屆時將透過「公示送達」（public notice）的方式展開訴訟，而一旦北韓未予以回應，南韓政府很有可能在這場訴訟中獲得勝訴，不過目前並無方法能夠強制要求北韓履行損害賠償，南韓政府表示，此次訴訟的目的在於阻止損害賠償請求權失效。

據悉，位於北韓開城工業區、被用來當作南北韓聯合辦事處的該棟4層樓建築，於2007年12月竣工，當時曾是南北交流合作協議事務所，是南韓政府唯一一棟設置在北韓境內的政府廳舍，2009年起曾在此召開南北韓實務會談、臨津江水害防範會談、紅十字會談，2010年爆發天安艦事件後停用。

直到2018年，南韓時任總統文在寅、北韓國務委員長金正恩達成《4.27板門店宣言》，才於該年9月重啟使用該棟建築，改稱為南北韓聯合辦事處，並在該棟建築內進行山林合作、體育、醫療保健合作、通訊等實務領域上的會談，成為兩韓合作的象徵建築。

2019年2月，川普和金正恩在越南河內的會談上宣告決裂，此後南北韓所長會議便因此中斷。新冠疫情爆發後，南韓決定於2020年1月撤出辦公人員。直到2020年6月，金與正因不滿南韓縱容脫北者施放反體制的空飄氣球，因此炸毀該棟建築。