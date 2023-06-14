32度高溫中暑　女眼前一片黑昏迷...醒來發現「離奇死亡3分鐘」

▲女子網上分享瀕死經驗。（合成圖／翻攝TikTok與IG／jade.loves.crime）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州一名女子在網路上講述她因為中暑，竟然死亡3分鐘的奇妙經驗，她表示，當天氣溫高達32度，濕度又高，導致她感覺到噁心頭暈，人便突然昏倒在沙發上，被急救醒來才發現自己一度死亡，心跳停止跳動達3分鐘。

名為傑德(Jade)的36歲女子在TikTok上分享瀕死經驗，獲得近20萬人次點閱，她在影片中表示，2011年夏天拜訪朋友時，炎熱天氣讓她突然陷入昏迷，「一切都在一瞬間發生，但發生時卻感覺時間很慢，我當時好像被一塊磚頭擊中一樣，感覺非常噁心不舒服」。

傑德表示，「我當時感覺頭很脹，整個身體卻好像在往裡面收縮，以前從來沒有過這樣的感覺，接著眼前一片黑，那一刻，我想著我會死掉」。傑德被緊急送到聖文森特醫院(St Vincent's Hospital)接受治療，心跳一度停止的她，後來被AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救成功。

傑德醒來後，住院時又接受許多相關檢查，才發現因為她患有WPW症候群(Wolff-Parkinson-White)與勢性心搏過速症候群(Postural tachycardia syndrome)等病症，才會導致心率容易異常過高。

傑德的瀕死經驗在網路上獲得近20萬人次點閱，許多網友也分享類似經驗，「那年夏天我也熱到昏倒了2次」、「我記得那時我懷孕了，天氣真的很熱」、「死亡真的很可怕，幸好你後來沒事了」。