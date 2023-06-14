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23歲日本妹曼谷按摩遭性侵　店家老闆辯：放進去是按摩服務

▲桃園市某色情按摩館越女提供「打手槍」服務遇臨檢，陳姓負責人被判刑2個月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲23歲日籍女子今年2月與男友一起去按摩，沒想到遭按摩師以手指放入陰道性侵。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

日本一名23歲女子控訴，今年2月在泰國曼谷旅遊期間到按摩店消費，但卻被男性員工以手指伸進陰道性侵，當場嚇到尖叫求救，事後報警卻無進展，店家老闆還稱，把手指伸進陰道是按摩服務的一部份。此案12日被翻譯成泰文後引起網友高度關注，要求警方與按摩店調查釐清問題，不過相關監視器畫面已自動刪除，涉案按摩師也離職。

按摩師手指伸進陰道性侵　店家辯稱按摩

泰媒Thaiger報導，這名23歲日籍女子今年2月與男友一起到曼谷考山路附近的Tong Ou按摩店，入內後，兩人被安排進行單獨的按摩療程。已知這間按摩店為2層樓高的建築物，一樓改裝成按摩室，4張床排成一排，每張床之間以窗簾隔開。

當時泰籍男性按摩師Mai Nirakthai被指派替日本女生按摩，但就在按摩療程進行期間，按摩師突然把手指伸進她的陰道性侵，讓她當場嚇到尖叫求救。事發後，她選擇報警處理，然而等了2小時員警都沒有出現，最後她設法讓按摩師到500公尺外的警察局進行後續處理。

鬧到警察局　店家要求女子示範性侵過程

受害日籍女子宣稱，警察與按摩師當時在另個房間私下談話，當按摩師回來時，朝她大吼大叫，說是她的錯。令人震驚的是，按摩店老闆辯稱，把手指伸進女性陰道是按摩服務的一部分，甚至還要求女子示範當時按摩師的性侵過程。

女子後來向大使館通報此事，官員勸她隔日再去警察局，當她過去時警察局已經關門。這一切讓她直言，「在日本向警局報案，他們會來查，可是這在泰國行不通，即使被性侵或殺害，還是得自己去報警，大家小心。」

店內監視器畫面已刪除　涉案按摩師離職

受害女子把上述事發經過全寫在推特上，多篇推文被泰國網友翻譯成泰文，引發大批網友關注，要求按摩店及警方進行調查釐清。

當地警方本周針對此案前往Tong Ou按摩店進行調查，不過相關監視器畫面已自動刪除，無法獲得事發當下的畫面，涉案的按摩師已經離職。關於這起事件的調查結果，警方、大使館及事發的按摩店家均未給出說法。

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