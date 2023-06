情侶婚前健檢！驚覺「2人都患1隱疾」忍痛分手...167萬人惋惜

▲情侶發現兩人都是地中海貧血帶原者,只能忍痛分手。(圖/達志/示意圖)



實習記者林郁婷/綜合報導

馬來西亞一對情侶原本已經論及婚嫁,結婚前他們到醫院做健康檢查,沒想到竟發現兩人都是地中海貧血的帶原者,由於這是屬於遺傳性疾病,為了下一代著想,他們討論幾個月後,最終選擇忍痛分手。

根據《Says》報導,馬來西亞女醫生法拉(Farra Diana)在推特分享自己的故事,表示過去曾有一名未婚夫,結婚前兩人一起去做健康檢查,雖然未婚夫早在戀愛時就有表明,自己是地中海型貧血帶原者,但當時她自認為很健康,沒有做過檢查,直到準備結婚時,為了保險起見去做婚前健康檢查,沒想到卻檢測出她也是地中海型貧血帶原者,讓兩人都相當震驚。

Me: “please remember that i love you, so much.”

Him: “And i want you to know that i love you too, so much. We expect nothing but happiness. But this is the best that we should do; for us, for our future children, for our family and friends, for everyone.”