印度高官涉洗錢被捕　車內崩潰哭嚎！出腳踹人畫面全放送

記者張寧倢/編譯

印度坦米爾那都邦部長兼達羅毗荼進步聯盟(DMK)地方黨團秘書巴拉吉(V. Senthil Balaji)13日遭警方突襲搜查住所與辦公室,並依洗錢罪嫌將他帶回偵訊。經過18小時訊問後,他14日凌晨因不安、胸痛在執法局戒護下送醫,到院時他躺在車內激動痛哭,用腳踹向執法人員,支持者在外頭高喊反對調查的口號。

▲印度地方邦部長巴拉吉因涉嫌洗錢被捕,接受訊問數小時後出現胸痛、不安等症狀送醫,被拍到崩潰痛哭。(圖/翻攝自推特)

根據印度NDTV報導,擔任坦米爾那都邦(Tamil Nadu,又譯泰米爾納德)電力、禁酒與工商稅部長巴拉吉14日凌晨約2時30分,在印度執法局(ED)戒護下到醫院進行體檢時,被拍到躺在車內掩面痛哭,還對執法人員踹了數腳,情緒崩潰。目前執法局未針對逮捕與前一天的突擊搜查行動做出任何官方聲明。

Oh My God... Senthil Balaji is hitting ED Officials. Chest Pain is just drama.@dir_ed TN Government Hospital can manipulate, and shift him immediately. @Udhaystalin @PKSekarbabu @Subramanian_ma pic.twitter.com/Vm908TG3yh