快訊／日本陸自隊員「持自動步槍」在射擊場掃射！多人中彈送醫

記者王佩翊／編譯

日本陸上自衛隊位於岐阜縣岐阜市的日野基本射擊場14日傳出多人遭槍擊的事件，警方指出，一名自衛隊員在射擊場內開槍，目前已經確定使用的凶器是自動步槍，不過由於自衛隊不願公開更多消息，目前仍在確認詳細事發時間與情形。

根據《日本放送協會》報導，由愛知縣名古屋市陸上自衛隊守山駐屯地管理的日野基本射擊場14日傳出多人中彈事件，一名自衛隊隊員持自動步槍掃射。經過陸上自衛隊確認，現場有多人中彈受傷，不過截至目前為止尚未接獲民眾遭到波及的通報。

一名在射擊場附近物流中心工作的男性指出，「上午9時半左右突然有大批消防人員與救護車進入基地內，由於射擊場位在基地的最深處，因此並沒有聽到特別的聲響。」

對此，陸上幕僚監部公關室上午10時20分表示，仍在確認具體情況，目前還無法得知確切受傷人數。