川普否認法院起訴罪嫌！批檢察官「干預大選」：邪惡濫權令人髮指

▲川普13日在紐澤西州貝德敏斯特高爾夫球俱樂部發表談話，否認檢方在起訴中針對他的指控。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國前總統川普涉嫌非法持有國安文件、妨礙司法等37項犯行，遭到聯邦法院起訴，美東時間13日他在邁阿密聯邦法院出庭應訊，全盤否認針對犯行的所有指控，他聲稱起訴書是「邪惡、濫用權力令人髮指」，表示目睹美國歷史上最黑暗的一天。法律專家分析，接下來川普可能會透過3種行徑推遲或駁回審判。

根據《法新社》、《彭博社》，川普美東時間13日全盤否認遭到起訴的37項罪嫌，其起訴罪嫌包括了他疑似不當處理政府機密文件，他在結束邁阿密聯邦法院的出庭審訊後，回到紐澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫球俱樂部，向台下的支持者喊話，駁斥審判的起訴內容，表示該起訴「濫權且令人髮指，非常可悲」。

TRUMP: "Today, we witnessed the most evil and heinous abuse of power in the history of our country— a very sad thing to watch." pic.twitter.com/6KgcAAG3Da — Danny De Urbina (@dannydeurbina) June 14, 2023

川普成為美國史上第一位被聯邦法院指控的前總統。他認為，聯邦法院對他的指控是干涉選舉、企圖再度操控選舉的行徑，他敦促檢察官能夠撤銷針對他的指控，他在高爾夫球俱樂部向台下粉絲表示，「我不認為自己是凌駕於法律之上的人，我是遵守法律的公民，然而拜登和他腐敗的司法部門卻凌駕在法律之上」。

根據《BBC》，美國維吉尼亞州里奇蒙大學（University of Richmond）法學教授托比亞斯（Carl Tobias）認為，川普有可能會儘量推遲審判，因為川普希望能夠贏得共和黨總統候選人提名，在2024年參選總統並重返白宮，因此有拖延審判的強烈動機。

報導分析，川普未來恐怕會試圖以3種方式為自己在這場訴訟中辯護，包括川普一再聲稱自己沒有犯罪、透過律師辯稱自己受到了不公平的待遇、儘量讓關鍵證據遭到駁回。

▲川普在談話中質疑，檢察官試圖透過起訴來達到干涉總統大選的目的。（圖／達志影像／美聯社）

川普辯稱，根據美國《總統檔案法》（Presidential Records Act），他有權從白宮拿走機密文件，而且在他離任前便已將文件解密，因此川普的辯護律師可能會試圖在法庭上提出該論點。不過，托比亞斯在分析中指出，川普已非現任總統，因此他無權繼續持有這些資產（機密文件）。

川普的律師也可能辯稱，川普是受到檢方「選擇性起訴」的受害者，承受了不公平的攻擊，然而美國前國務卿希拉蕊、前副總統彭斯、現任總統拜登卻從未因處理機密文件而被檢方指控。托比亞斯對此提出反駁，他表示其他政治人物「非常願意」歸還機密文件，然而起訴書中顯示，川普拒絕歸還。

最後，川普的律師團隊可能會依據律師和當事人保密特權，試圖尋求能夠駁回提交給大陪審團的證據，尤其是川普的律師科可蘭（Evan Corcoran）的證詞。然而，托比亞斯在分析時補充，其實華盛頓特區負責該案的一名法官已經裁定，依照犯罪詐欺的例外情況，這些證詞可以被納入起訴書中。

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