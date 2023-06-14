22歲喪夫成寡婦！她賣掉老公生前房子環遊世界：替他完成遺願

▲伊澤貝爾決定完成老公遺願。（圖／hearttransplantjourney_，下同）

記者王佩翊／編譯

英國一名22歲女子1年前與大12歲的男友結婚，儘管當時男方已經確診擴張型心肌病變，且正在等待器官移植。她的丈夫最終在2023年3月離開人世，而為了完成丈夫的遺願，她決定變賣房產，並買了單程的機票，出發環遊世界，她將與器官捐贈的受助者見面，同時也希望改變人們對於器官捐贈的看法，並鼓勵大眾捲起袖子捐血。

根據《鏡報》報導，34歲的盧克（Luke Barnes）2019年在一個肩膀脫臼的檢查中，被診斷患有擴張型心肌病變，經歷6個月的核磁共振掃描檢查後（MRI），他的健康狀況持續惡化，最終在2022年3月列入心臟移植等待名單中。

確診後的盧克在工作中結識小他12歲的伊澤貝爾（Isobel Barnes），儘管盧克身患重病，但兩人相戀1年多後，仍決定在2022年6月共同步入禮堂，成為夫妻。然而同年11月，盧克的健康狀況急速惡化，必須長住在醫院內，等待匹配的心臟，並在12月安裝雙心室輔助器，以幫助血液在心臟中流動。

盧克歷經2次心臟配對失敗，在一次的雙心室輔助器故障後，引發大量出血與多重器官衰竭，於2023年3月17日離世，留下年僅22歲的妻子伊澤貝爾。

伊澤貝爾說，盧克以前常常在Instagram記錄自己對抗病魔的旅程，他曾經在一篇貼文中寫道，自己想要看看這個世界，於是她決定代替盧克去完成環遊世界的夢想。盧克生前與伊澤貝爾共同決定要變賣房產，因為兩人並沒有固定收入，而這筆錢現在則成為伊澤貝爾的「安全網」。

伊澤貝爾表示，自從盧克離開後，無論是在誰的陪伴之下，都讓她深陷悲傷，她知道盧克希望她離開這個傷心地，到外面去看看更大的世界，於是她訂了一張單程機票，並決定展開一場未知的旅程。伊澤貝爾將會去峇里島慶祝她與盧克的結婚1周年紀念日，並前往泰國與其他東南亞國家旅遊。

她同時也要去澳洲，因為她曾在Facebook上認識許多成功獲得器官移植的受助者，她將親自與他們見面，並希望藉此改變人們對於器官捐贈的看法，同時用盧克的故事呼籲大眾積極捐血。伊澤貝爾說，很多人排斥談到器官捐贈，然而因為沒有足夠多的人願意捐贈器官，盧克最終病逝。盧克病逝後也因為多重器官衰竭導致無法捐贈任何器官。