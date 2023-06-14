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10周寶寶小臉全是血紅抓痕！托嬰中心稱意外　父母泣訴：這是虐童

▲▼ 。（圖／翻攝自臉書）

▲諾亞臉上留下許多道傷痕。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲大城市墨爾本一名母親指控，把10周大的兒子諾亞（Noah）交給托嬰中心照顧，但去接人的時候發現諾亞小小的臉上居然有20多道明顯抓痕，還在流血，讓她直言「我的心好痛」。托嬰中心事後解釋這是工作人員短暫離開才發生意外事件，諾亞是被其他寶寶抓傷，不過這些說詞讓孩子父母無法接受，泣訴這根本就是虐童。

綜合9 NEWS等報導，女子瑞秋（Rachel，化名）上月當時把諾亞交給托嬰中心Only About Children照顧，但卻受傷見血，還吸著奶嘴的諾亞臉上明顯有多道鮮紅傷痕，額頭、鼻子、臉龐都是。托嬰中心稱，諾亞臉上的傷痕是被另一個孩子抓傷，是工作人員短暫離開期間發生的意外狀況。

不過瑞秋認為，發生在諾亞身上的事情並非所謂的偶然意外，「（托嬰中心）說是意外發生，但我們無法接受這種解釋，諾亞臉上有20多道傷痕，這怎麼可能是意外呢？」

瑞秋直言，她與孩子的爸都因為這件事情流淚，「我們不敢相信這麼可怕的事情會發生在我們的兒子身上，我丈夫說，這絕對不是意外，這是虐童……我的心好痛。」諾亞事後被送往博士山醫院（Box Hill Hospital）接受治療，所幸醫師告知這些傷痕會癒合，未來不會留疤。

托嬰中心Only About Children則透過聲明表示，機構非常重視每一名孩子的安全與健康，在事情發生後及孩子康復期間都與諾亞父母保持聯繫，持續提供照護與經濟支持，但現階段無法提供更多細節。

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