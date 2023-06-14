　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

結婚7年出軌5次！　人夫自曝「婚姻幸福秘訣」：定期偷吃

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲ 內特經常用出軌來「發洩」，以維持融洽的婚姻關係。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名化名內特（Nate）的人夫分享，他和妻子結婚7年來已經出軌5次，且他不但絲毫不後悔，還聲稱維持幸福婚姻的關鍵就是「定期偷吃」。

《每日郵報》女性版Femail報導，36歲的內特說明，他和老婆的性生活依然活躍，但對他來說太過無趣，也曾試圖和老婆討論增加情趣的方法，但對方不領情，如今他認為，透過偷吃來「發洩」就是維持婚姻的祕方。

內特提到，他和出軌對象會趁白天工作的空檔或雙方都有正當理由外出的夜晚來場激情性愛，但強調「我一次只和一個女人約會，同時應付多人壓力太大」。

他利用約會平台Ashley Madison認識女性，會在工作時間或深夜和對方聊天，但回家前一定會刪除手機上所有APP、訊息、露點照和影片，還有一個專門用來支付性感內衣、開房費等出軌開銷的銀行帳戶。

內特也強調，他在每段外遇中都會小心不要投入太多感情，一旦感覺自己「陷得太深」就會劃清界線。

他在婚前都遵守單配偶制，第一次出軌是和一名大他10歲的漂亮高級主管，起初令他對老婆感到愧疚，但他逐漸體會到開放式婚姻的好處，認為若要結束他定期出軌的情形，必須透過和老婆積極對話來解決。

內特希望老婆對性有更多好奇心，甚至讓他們的婚姻走向開放，「老實說如果我發現老婆和另一個男人、女人或夫婦玩在一起，我會覺得很興奮」，認為只要雙方都清楚「只是玩玩」，與出軌對象的關係遠遠不及與人生伴侶的愛與紐帶。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
第6代「國產HONDA CR-V」來了！
朱凱翔性騷接連爆！　懷孕主播妻吳宇舒「臨時請假」
台積電等15檔　明除息
外交突破！　「捷克總統」與吳釗燮同場與會
轎車追撞　騎士重傷慘死
喪禮現場「死者」搭機從天降　真相逼哭親友！
性騷纏身又被羅智強求償10萬　張宇韶開庭神隱
梅雨來了！「中南部整片發紅」降雨最全面　端午連假天氣曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

戰狼事件延燒！韓在野黨「低調訪中」　被逼表態重申遵守一個中國

台灣外交突破！　「捷克總統」與外交部長吳釗燮同場與會

喪禮現場「死者」搭機從天降　真相逼哭親友！網友卻罵：比死還糟

美國CIA曾警告烏克蘭　不要攻擊北溪天然氣管線

結婚7年出軌5次！　人夫自曝「婚姻幸福秘訣」：定期偷吃

大阪百貨公司女廁遭噴「不明氣體」！5人不適　警消緊急封鎖現場

幸運降臨！烏克蘭難民逃異鄉　隨手買張刮刮樂「他竟中千萬大獎」

女「聽媽媽的話」下藥殺母　拖行李箱到警局「打開裡面塞屍體」

日本擬修法　家有幼兒父母可居家辦公！生育津貼領到18歲

金與正炸毀南北韓辦事處！南韓政府向法院提告　向北韓求償10億

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

梅西訪北京傳「卡在機場」　與警溝通：台灣不是大陸？

羊＋半條牽繩還在門外 電梯移動...男童被吊起

機台上「喬治猴」太可愛？　高雄嬤直接拿走給愛孫

Lisa演唱會「玩粉絲的Switch！」　忙破關忘了唱…全程被錄下萌翻

5億高中生懸案　聲請調查剩今天｜20230613 ET午間新聞

戰狼事件延燒！韓在野黨「低調訪中」　被逼表態重申遵守一個中國

台灣外交突破！　「捷克總統」與外交部長吳釗燮同場與會

喪禮現場「死者」搭機從天降　真相逼哭親友！網友卻罵：比死還糟

美國CIA曾警告烏克蘭　不要攻擊北溪天然氣管線

結婚7年出軌5次！　人夫自曝「婚姻幸福秘訣」：定期偷吃

大阪百貨公司女廁遭噴「不明氣體」！5人不適　警消緊急封鎖現場

幸運降臨！烏克蘭難民逃異鄉　隨手買張刮刮樂「他竟中千萬大獎」

女「聽媽媽的話」下藥殺母　拖行李箱到警局「打開裡面塞屍體」

日本擬修法　家有幼兒父母可居家辦公！生育津貼領到18歲

金與正炸毀南北韓辦事處！南韓政府向法院提告　向北韓求償10億

拜登做根管治療！醫揭「2大長者常見病因」：會急性牙痛

21歲妹搭地鐵遭鐵捲門砸中！頭骨「大面積破裂」命危　母還原現場

飯店大罐高級備品「拿得起來」！全場卻勸別帶走　揭1疑慮

第6代「國產HONDA CR-V」來了！8月發表　售價預計百萬起跳

推13歲少男下海當搖錢樹！龜公男友判刑42年8月　5恩客也慘了

醫估7疾病「發燒時間長短」！這病毒感染　恐燒到一週

朱凱翔性騷接連爆！　懷孕8個月主播妻吳宇舒「臨時請假」惹心疼

110.9萬起！現代「Tucson L渦輪油電」上市　接單已破1500張

青年前進中國還有機會？　學者喊「審慎」：先認識中國政經現況

許基宏展開復健賽　恰總談兄弟打線：好手感維持下去

雲南伴娘「遭綁電線桿」　伴郎往腳底點鞭炮狂炸！

國際熱門新聞

即／日陸自隊員持自動步槍掃射！多人中彈送醫

日本妹按摩遭性侵　店家辯：那是按摩服務

男大生淪終極備胎！女外面懷孕找他簽墮胎

烏克蘭水壩炸毀　竟浮出二戰屍骨

日陸上自衛隊槍擊！18歲兇手曝　釀1死2重傷

跨性別網紅在白宮「當眾上空」狂晃雙乳

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

4姊弟叢林求生40天　神犬立功後失蹤

喪禮現場「死者」搭機從天降　逼哭親友

葬儀社出大包！靈車「找不到棺材載」害喪禮開天窗

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

情侶婚前健檢！驚覺「2人都患1隱疾」忍痛分手

美將援烏貧鈾彈　俄部署戰術核武

連體嬰姊和男友愛愛　弟在旁看書

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

5億高中生「配偶」遺產拿不到了！　原因栽在1件事

5億高中生認識「配偶」半年閃婚！　手機還原真實關係

餐廳老闆娘罵　自稱台灣人都滾蛋

「台新啦啦隊長」梓梓爆❤上男演員！

廣末涼子「赤裸偷情日記」曝光了！小王爽炫耀交往女神

快訊／廣末涼子翻車！「認了出軌」米其林小王

遭爆掏生殖器示意口交　鄭宏輝斥抹黑：願主動接受全面調查

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

史前奇獸現身宜蘭　全身粉紅露尖牙

6縣市大雨！　明起3天「全台下最大」

網美IG意外曝光帳戶餘額2.6億元！粉絲嚇傻

5億高中生託夢？靈媒：之前是我神智不清說的

快訊／36歲男歌手「驚罹黑色素瘤」過世！

網揪上街替5億高中生討真相　高大成說重話

荔枝吃不完？她「好奇試1招」　7天後打開沒變黑

更多

最夯影音

更多
Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！

Toyz連線鍾培生互嗆出包求掛斷　質疑館長「偷懶」..他：不訓練雜碎！
小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

小哥哥艾理嘴孫生「不孝順」後首同台　現場氣氛尷尬..他：不會覺得太超過

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

全台首創迴轉燒肉吃到飽　大胃王狂嗑106盤超滿足

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

小薰癱瘓淚求楊子儀「讓我走」　無奈沒法抱孩子：我是廢人...

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面