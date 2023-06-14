結婚7年出軌5次！　人夫自曝「婚姻幸福秘訣」：定期偷吃

▲ 內特經常用出軌來「發洩」，以維持融洽的婚姻關係。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名化名內特（Nate）的人夫分享，他和妻子結婚7年來已經出軌5次，且他不但絲毫不後悔，還聲稱維持幸福婚姻的關鍵就是「定期偷吃」。

《每日郵報》女性版Femail報導，36歲的內特說明，他和老婆的性生活依然活躍，但對他來說太過無趣，也曾試圖和老婆討論增加情趣的方法，但對方不領情，如今他認為，透過偷吃來「發洩」就是維持婚姻的祕方。

內特提到，他和出軌對象會趁白天工作的空檔或雙方都有正當理由外出的夜晚來場激情性愛，但強調「我一次只和一個女人約會，同時應付多人壓力太大」。

他利用約會平台Ashley Madison認識女性，會在工作時間或深夜和對方聊天，但回家前一定會刪除手機上所有APP、訊息、露點照和影片，還有一個專門用來支付性感內衣、開房費等出軌開銷的銀行帳戶。

內特也強調，他在每段外遇中都會小心不要投入太多感情，一旦感覺自己「陷得太深」就會劃清界線。

他在婚前都遵守單配偶制，第一次出軌是和一名大他10歲的漂亮高級主管，起初令他對老婆感到愧疚，但他逐漸體會到開放式婚姻的好處，認為若要結束他定期出軌的情形，必須透過和老婆積極對話來解決。

內特希望老婆對性有更多好奇心，甚至讓他們的婚姻走向開放，「老實說如果我發現老婆和另一個男人、女人或夫婦玩在一起，我會覺得很興奮」，認為只要雙方都清楚「只是玩玩」，與出軌對象的關係遠遠不及與人生伴侶的愛與紐帶。