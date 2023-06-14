幸運降臨！烏克蘭難民逃異鄉　隨手買張刮刮樂「他竟中千萬大獎」

▲俄烏戰爭爆發初期，大量烏克蘭人逃出國境。圖為抵達波蘭邊界的烏克蘭難民，非文中當事人。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯總統普丁2022年2月下令全面入侵後，烏克蘭遭逢戰爭變故，許多人民連夜逃亡至其他國家尋求庇護，成為難民。然而，一名逃到比利時的烏克蘭年輕人竟在異鄉中了刮刮樂，獎金更高達50萬歐元（約新台幣1659萬元）。中獎的烏克蘭難民事後表示，他的心情非常複雜。

根據衛報報導，一名逃離戰火的烏克蘭年輕男子，在比利時布魯塞爾住了大約1年。他5月16日從加油站花費5歐元（約新台幣165元）買了一張刮刮樂彩券，結果意外刮中50萬歐元大獎，用小錢賺回10萬倍的獎金。

比利時國家彩券公司發言人Joke Vermoere表示，隨著烏克蘭戰爭衝突升級，這名男子「心情非常複雜」，「他的心思顯然放在烏克蘭，現在很難對他國家正在發生的一切感到高興，但是他對自己中獎卻非常高興，充滿希望。」他沒有透露中獎者的身分細節，只說中獎男子的年齡在18到24歲之間。

報導指出，與其他中獎超過10萬歐元的得獎者一樣，這名烏克蘭難民將被邀請至布魯塞爾的國家彩券公司總部，以便安全轉交獎金。比利時國家彩券公司還表示，這名男子打算用這筆錢幫助烏克蘭同胞，協助國內重建工作，但首先他將先與親友一同慶祝中獎，包含那些幫助他在布魯塞爾安定落腳的人。