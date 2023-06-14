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喜劇女演員嘲「馬航失蹤不好笑嗎」　馬來西亞震怒要國際刑警追緝

記者張寧倢／綜合外電報導

在新加坡長大的美籍單口喜劇演員謝必孜（Jocelyn Chia）上周在曼哈頓演出時，說了一段關於馬來西亞飛航安全的笑話段子，引起了許多星馬地區民眾不滿，指責她不該在馬航MH370客機失蹤案上開玩笑。事後新加坡外交當局向馬來西亞人道歉，大馬警方則表示將向國際刑警組織（Interpol）申請協助追緝謝必孜。

▲▼在新加坡長大的美籍單口喜劇演員謝必孜（Jocelyn Chia）開了馬航MH370客機失蹤案的玩笑，遭到馬來西亞警方立案調查。（圖／翻攝自YouTube）

▲美籍單口喜劇演員謝必孜（Jocelyn Chia）開了馬航MH370客機失蹤案的玩笑，遭到馬來西亞警方立案調查。（圖／翻攝自YouTube）

綜合CNN、BBC報導，謝必孜日前在曼哈頓喜劇俱樂部Comedy Cellar表演單口喜劇時，說了一個關於新加坡與馬來西亞的歷史背景與競爭的笑話段子。她說，自1965年兩國分離以來，新加坡已崛起成為「第一世界國家」，而馬來西亞仍是「發展中國家」。

謝必孜將兩國比喻作一場浪漫的分手，想像馬來西亞試圖懇求新加坡回頭，但卻沒辦法親自去追，因為馬來西亞的飛機「飛不起來」（cannot fly）。她還補充說，「什麼？馬航失蹤的段子不好笑嗎？看來有些笑點行不通（don't land，直譯：無法降落）。」

▲▼在新加坡長大的美籍單口喜劇演員謝必孜（Jocelyn Chia）開了馬航MH370客機失蹤案的玩笑，遭到馬來西亞警方立案調查。（圖／翻攝自YouTube）

▲謝必孜在表演時說「馬航失蹤案不好笑嗎？」。（圖／翻攝自YouTube）

她所指的是馬來西亞航空2014年3月8日發生的編號MH370客機失蹤案，這架當時準備飛往北京的航班自吉隆坡起飛後，訊號從雷達上消失，機上239人失蹤至今，成為世界航空史上最大的謎團之一。

近2個月後，這段演出的影片重新發布，引發星馬地區輿論猛烈抨擊，Comedy Cellar網站遭駭客攻擊，Google店家資訊被一星評論洗板，TikTok也依據「仇恨行為」的規範刪除了相關影片。同時，馬來西亞最大政黨之一「馬來民族統一機構」（巫統）也在美國駐吉隆坡大使館前組織遊行抗議。大馬外長贊比里（Zambry Abdul Kadir）批評她對馬來西亞人民與受難者家屬缺乏敏感性與同情心。

▲▼ 馬航MH370客機仍未尋獲，僅找到殘骸，民眾舉辦追思活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬航MH370客機至今未尋獲，僅找到部分殘骸。圖為過去民眾曾舉辦的追思活動。（圖／達志影像／美聯社）

新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）譴責她的「可怕言論」，並表示謝必孜「不能代表新加坡人說話」，「我們珍惜與馬來西亞家人與朋友的關係，並為對所有馬來西亞人造成的冒犯與傷害感到抱歉。」新加坡駐馬來西亞外交高級專員梅農（Vanu Gopala Menon）表示，謝必孜在任何方面都未反映我方觀點，「我為她的傷人言論向所有馬來西亞人真誠道歉。」

▲▼ 馬來西亞航空公司MH370航班2014年3月離奇消失，大馬政府今日公布最終調查報告。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬航MH370航班2014年3月離奇消失，對受難者家屬造成傷痛。（圖／達志影像／美聯社）

謝必孜11日向CNN表示，這段子她已經表演了100多次，一直沒有任何問題。她堅稱，星馬兩國一直是友好的競爭對手，這段影片被斷章取義，省略了她笑話中的一些基礎背景，「喜劇演員只是逗人發笑，這背後並沒有任何真實惡意。」截至11日，謝必孜的Facebook和Instagram帳號已經無法查看。

然而，馬來西亞人對她的說法似乎並不買單。馬來西亞國家警察總長沙尼（Acryl Sani Abdullah Sani）13日表示，謝必孜正在接受有關煽動和攻擊性網路內容的法律調查，警方將向國際刑警組織提交申請，協助他們獲取謝必孜的「完整身分」與「最新所在位置」，以利追緝。

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