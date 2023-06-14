戰爭失利！普丁冷落國防部長　「撇頭狂抿嘴」20秒尷尬片瘋傳

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁及國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）12日出席公開行程，卻有一段畫面捕捉到普丁似乎故意冷落紹伊古，兩人互動十分尷尬，似乎也展現出普丁對烏克蘭戰爭失利的不滿，影片在網路上曝光後引起熱議。

《新聞周刊》報導，普丁和紹伊古12日現身莫斯科維什涅夫斯基（Vishnevsky）軍醫院，向俄烏戰爭傷兵頒發獎章，影片可見當普丁和每名傷兵握手後，重新站在紹伊古旁邊，這時紹伊古將身體靠近普丁，張口似乎想跟普丁說話，但普丁只瞥了他一眼就迅速把頭撇開。

普丁一面整理西裝一面側身，整個人幾乎背對紹伊古，但表情看似還是相當不滿且不斷抿嘴，讓紹伊古只能尷尬地面對普丁的背影。

▲ 普丁轉過身背對紹伊古，表情看起來相當不悅。（圖／翻攝自RIA）

這段影片在推特上瘋傳，至今累計逾74萬次觀看。駐烏克蘭外交政策分析師盧希頓（Jimmy Rushton）就發文寫道，「不需要成為肢體語言專家也看得懂普丁現在對紹伊古的想法。」

事實上，普丁2000年當上總統時，紹伊古是他的核心圈內少數既非來自普丁家鄉聖彼得堡，也非任職安全部門的人物之一，蘇聯解體後便擔任政壇要角。儘管被任命為國防部長，紹伊古其實並無軍事經驗，但一直和普丁關係密切。目前不清楚兩人是否不合，但俄國軍事部落客及其他人士持續批評紹伊對戰爭管理不善。