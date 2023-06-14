剩2年殘刑...魏應充只要再繳6萬元　頂新混油案終落幕！

▲頂新公司2013年涉精煉假油、劣質油出售下游廠商案，食安法部分，應執行罰金為1億6055萬元，僅剩55萬元罰金帶執行。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

頂新公司2013年涉精煉假油、劣質油出售下游廠商案，台中高分院上月底裁定，頂新違反食安衛生管理法、逃税、商會法共100罪，應執行罰金為1億6055萬元，頂新已繳納其中99件罰金，剩下1件尚未執行，台中高分檢粗估，還有55萬元罰金待執行，若受刑人也沒提出抗告，將會於近日執行。

台中高分檢13日指出，頂新製油實業股份有限公司因2013年6月至2014年8月間，違反食安法等共100罪，經台中高分院以112年聲字第889號定刑應執行罰金，共1億6055萬元。

▲頂新公司2013年涉精煉假油、劣質油出售下游廠商案，食安法部分，台中高分院裁定最終定刑。（圖／記者白珈陽攝）

台中高分檢主任檢察官吳萃芳表示，頂新違法部分，前董事長魏應充涉違反税捐稽徵法、食安法、商會法等共83罪，與其餘頂新公司從業人員涉17罪，加起來共100罪，頂新公司已將其中99罪罰金繳交完成，初步估算還剩下55萬元罰金。

吳萃芳說，高分檢檢察官已於本月6日收到法院的裁定，確定是最後一件定刑，未抗告，若受刑人也沒提出抗告，將會於近日執行。

吳萃芳並指出，魏應充涉犯違反稽徵法、食安法、商會法等83罪，台中高分院以112年聲字第890號定其應執行10年2月，可易科罰金，扣除之前已易科罰金執行的刑度，魏應充還剩下2個月徒刑待執行，易科金額約為6萬元，此部分高分檢未提出抗告，若魏也無抗告即確定，但是否准予易科罰金，仍需執行檢察官依法審酌。