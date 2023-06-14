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滑梯倒鹽酸！2歲童一溜秒灼傷起泡　哭喊媽媽好痛

▲公園,遊樂場,溜滑梯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲多名嫌犯惡意在公園溜滑梯灑鹽酸，害至少2名兒童灼傷送醫。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州（Massachusetts）近日發生一起惡劣惡作劇事件，一群人大費周章潛入游泳池偷走鹽酸後，竟然灑在附近3個兒童遊樂場的滑梯上，目前通報已有2名兒童遭到灼傷，聽見小孩哭喊「媽媽好痛」，讓家長憤怒痛批，「不明白為什麼會有人要做這種事情。」

綜合外電報導，一名剛搬到郎梅多（Longmeadow）的母親泰倫（Ashley Thielen）表示，她帶著3個小孩在周日（11日）上午，第一次到附近的布里斯公園玩耍，2歲的孩子卻在溜滑梯的時候突然痛哭大喊「媽媽好痛，好痛！」

泰倫看到孩子的腿立刻因灼傷而起泡紅腫，還聞到很強烈的化學味，她趕緊將孩子帶回家浸泡在浴缸裡，隨即報警。

警方調查顯示，有一群人在10日晚間至11日凌晨，大費周章潛進附近的市立游泳池，先是翻過2道圍欄，再從通風口爬進去後偷走鹽酸，然後在附近3個公園的滑梯上潑灑鹽酸。

鹽酸經常被用來控制泳池的酸鹼值，也會用來去除污垢，但直接接觸皮膚會導致嚴重的化學灼傷，若進到眼睛恐導致失明。

「我不懂為什麼會有人要做這種事」，泰倫說遇到這種情況令人相當憤怒。目前至少2名兒童因為觸碰到兒童遊樂場的鹽酸送醫治療，警方也在附近的樹叢中發現空的鹽酸瓶，州警已將採集到的證據送往犯罪實驗室進行分析。

警方表示，鹽酸是放在市立游泳池一個安全的區域，罪犯「花了很大的力氣」才進到該區域。附近鄰居認為，八成是青少年惡作劇，但嚴重程度太高，其中一人表示，「為什麼要這樣做？你不會想要傷害人，尤其是小孩，他們是最脆弱的。」

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