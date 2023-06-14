俄羅斯戰術核武到貨！　白俄總統盧卡申科：數天內部署

▲白俄羅斯總統盧卡申科與俄羅斯總統普丁關係交好。（圖／路透）



文／中央社明斯克13日綜合外電報導

白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）今天宣稱，俄羅斯戰術核武將於「數天內」在白俄領土完成部署，且如有需要，白俄也有相關設施可部署遠程飛彈。

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）9日表示，在特殊儲存設施於7月7日到8日備妥後，將開始在白俄部署戰術核武。這將是蘇聯解體以來，俄國第一次在境外部署核彈頭。

路透社報導，預料這些武器將是可用於戰場的短程、威力較小的核武。

俄羅斯此舉受到美國與其盟友，以及中國的密切關注。中國再三警告，不要在烏克蘭戰爭動用核武。

白俄羅斯通訊社（Belta）引述普丁堅定盟友盧卡申科的說法報導，白俄現在已準備好接收核彈頭。

盧卡申科表示：「一切都已就緒。我想我們會在數天內得到我們所要求的，甚至還會更多一些。」

他還強調，「這（指部署核武）是我的要求，不是俄羅斯強迫的。為什麼？因為不會有人跟擁核國家開戰，我也不希望任何人與我們開戰。我們有面臨這樣的威脅嗎？有，我必須消除這種威脅。」

普丁今年3月宣布同意在白俄部署戰術核武，並稱美國數十年來也在許多歐洲國家部署這類武器。

另一方面，俄羅斯國防部今天公布一段影片，宣稱俄軍在與烏克蘭軍隊的戰鬥中繳獲德國製造的豹式坦克和美國製造的布萊德雷（Bradley）戰車。

國防部宣稱，這段影片攝於烏國南部的札波羅熱前線，當地是烏軍一直試圖發動反攻的地區之一。影片畫面可見2輛豹式坦克，以及2輛受損的布萊德雷戰車。

在與影片一起發布的簡短聲明中，該部稱這些西方戰車是「我們的戰利品」，並表示影片顯示其東部（Vostok）軍團士兵正在檢查戰車。

聲明指出，部分戰車的引擎仍在運轉，這顯示烏軍為了逃命，甚至來不及將引擎熄火。

路透社無法驗證俄方說法是否屬實。