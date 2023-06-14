巴菲特拋台積電「女股神」搶進　敲近10萬股拼新AI投資組合

▲方舟投資創辦人伍德大舉買進Meta和台積電。（圖／翻攝推特@CrusoniaC）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴菲特今年清空台積電部位，理由是認為台海環境不安全，而女股神伍德（Cathie Wood）卻選擇在12日單日狂買進近10萬股台積電股票，儘管旗艦基金「Ark Innovation ETF」今年一月出清輝達（Nvidia），錯失瘋狂漲幅，但買進台積電的操作代表她仍未放棄搶賺AI財的機會。

伍德在將近一年半未持有臉書母公司Meta與台積電，12日重新大舉買進，根據彭博取得的數據，「 Ark Autonomous Technology and Robotics ETF」12日單日敲進9萬8170股台積電，她前一次持有台積電已經是2021年第四季的時候了。

伍德數周前表示，年初會決定清空輝達，是因為該公司正面臨日益激烈的競爭，而她現在很看好Meta採取的AI策略，因此決定進行另一組操盤模式。

方舟投資（Ark Invest）旗艦基金Ark Innovation ETF雖然清空輝達部位，但旗下部分ETF（指數股票型基金）仍持有輝達股票。

由於輝達強勁需求的帶動，12日傳出台積電5奈米稼動率提高至近8成，台積電ADR今年至今大漲44％，漲幅與費城半導體指數相近。台股部分，外資13日狂掃貨電子股，大買台積電3.42萬張最多。

伍德表示當前看到了新的AI股組合，持有包括台積電、Meta、特斯拉、UiPath Inc.、 Twilio和Teladoc等。