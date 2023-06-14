4姊弟亞馬遜叢林求生40天奇蹟獲救　「神犬」關鍵立大功後失蹤了

▲哥倫比亞4名兒童受困亞馬遜雨林40天後奇蹟獲救。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

哥倫比亞上月發生一起空難，機上4名兒童受困亞馬遜叢林中40天奇蹟存活，消息傳遍國際社會。但事實上，拯救4名兒童的幕後功臣可能是是一隻名為威爾森的救難犬，牠曾在雨林中陪伴兒童們多日，如今卻下落不明，如今哥國軍方任務是盡快尋回這隻救難神犬。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，受困叢林的孩子們年齡介於1歲至13歲之間，他們和母親搭乘的飛機於5月1日在雨林中失事墜毀，其中母親、飛行員和機上另一名乘客不幸罹難，孩子們則幸運生還。

孩子們的祖父穆庫圖（Narciso Mucutuy）近日向媒體分享，最年長的13歲少女萊斯利（Lesly Jacobombaire Mucutuy）是如何在絕境中照顧他的弟妹們等待救援。

穆庫圖提到，「當萊斯利找到母親時她已經斷氣了，但她又看到她最小的妹妹的小腳，於是奮力將她拉出來。」他提到，還在襁褓之中的嬰兒克麗斯汀（Cristin）之所以能活下來，是因為她的姐姐耐心的用瓶子餵她吃東西。

哥倫比亞官員先前透露，4名兒童之所以能夠在雨林中存活下來，主要是靠亞馬遜原住民部落經常製作的粗木薯粉補充營養。當局將孩子們的生存技能歸功於原住民部落；哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Francisco Petro Urrego）表示，「他們從原住民家庭中學習到的知識拯救了他們自己。」

另外根據祖父穆庫圖的轉述，在受困其間，孩子們還在叢林中遇見了救難犬威爾森（Wilson）。威爾森是一條比利時牧羊犬，同時也是軍方特種部隊的搜救犬。穆庫圖說，「威爾森成為他們最忠實的朋友，並且陪伴他們多時。」

不過，雖然孩子們幸運獲救，但威爾森卻下落不明。官員表示，搜救犬威爾森在一次搜索行動中失蹤，最後一次被目擊是在5月18日。如今，找回威爾森是哥倫比亞軍方的主要目標。軍方發言人表示，雖然孩子們已經獲救，但軍方絕對不會放棄搜索威爾森的下落。

在這場空難中，哥倫比亞軍方共出動上百名特種部隊官兵和70多名原住民嚮導投入搜救。目前4名兒童都被送往波哥大的醫院接受醫治，目前4人狀態良好並逐漸康復中，醫師預計最多只要再觀察3週，孩子們即可出院。