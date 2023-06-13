美出口管制實體清單鎖定「中國極音速武器」　訓練飛官也中招

▲美國祭出最新的出口管制實體清單，鎖定中國的極音速武器發展。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

拜登政府於當地時間12日公告，將43個實體列入出口管制名單，其中有31個是中國實體，另外還有總部在香港的先豐服務集團（Frontier Services Group）、南非的測試飛行學院（Test Flying Academy of South Africa）因為協助中國訓練飛官，也被列入美國商務部的實體清單。

根據《路透社》報導，列入名單的實體，因為被認定從事違反美國利益的活動，所以取得美國出口商品必須受到管制。

新列入清單的實體，包括先豐服務在中國、肯亞、寮國和阿拉伯聯合大公國的分部；南非測試飛行學院在南非、中國、阿拉伯聯合大公國和英國的分部；以及中國航空工業集團在中國和南非的實體。

美國商務部新聞稿表示，清單上的實體除了招募西方飛官，訓練解放軍飛官駕駛西方的飛機之外，還包括協助取得源自美國出口的產品，以支持中國軍事現代化，發展極音速武器。

「上海超算科技有限公司」則因提供雲端超級電腦計算能力，協助極音速武器研究而被列入實體清單。

《路透社》指出，目前尚未能聯繫到這些公司對此發表評論。