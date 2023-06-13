烏克蘭反攻「小幅推進6公里」　收復國土關鍵點…但破口還沒出現

▲烏克蘭軍隊操作的法製凱撒自走砲正朝前線開火。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

烏克蘭12日宣稱在東南部地區的反攻取得小幅度進展，目前正尋求突破俄羅斯防禦陣線的突破口。外媒分析認為，這是烏克蘭重新奪回遭俄羅斯佔領國土的關鍵點。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，烏克蘭國防部副部長馬利亞爾（Hannah Malyar）在消息中寫道，歷經一周時間，包括步兵、火砲和坦克在大多是農田的土地上激戰，由西方盟友訓練與武裝的烏克蘭軍隊已經收復7個村裝和定居點。她說，烏軍最多推進達6.4公里，收回領土面積約90平方公里。

然而，報導引述專家的說法認為，烏軍最新戰果對整場戰役的重要性仍有待觀察。有軍事分析人士表示，若要衡量烏克蘭在頓涅茨克和扎波羅熱地區前線發起的進攻是否成功，還需要數週甚至數月的時間，短短數天仍難以判斷成敗。分析認為，雖然烏克蘭收回一些農村，但還未有跡象表明烏軍有對俄羅斯軍隊的密集防禦網有任何重大突破。

軍事分析人士認為，烏克蘭在多個方向發起的反攻，可能只是試探性的攻擊或是佯攻，其中大部分烏軍主力仍處於預備狀態，正在尋找敵方防線上的弱點並加以施壓。

目前，烏克蘭尚未公布此次反攻所受到的戰損，但分析認為，烏克蘭朝俄羅斯防線上的戰壕、掩體、雷區和火砲陣地發起進攻，可能已經對其部隊造成重大損失，包括丟失部分盟友提供的先進武器。

日前，俄羅斯軍方曾公布一段影片稱，在烏東札波羅熱地區摧毀一輛由烏軍操作的德製豹2型主力坦克。烏克蘭軍方雖未承認此事，但包括《紐約郵報》和《華爾街日報》等多家外媒分析後認為，俄羅斯公布的影片證據可能具有相當高的真實性。