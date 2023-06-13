無人機拍下「俄軍督戰隊」射殺逃兵　17秒讓7人全倒地

記者趙蔡州／綜合報導

英國國防部、烏克蘭軍方先前曾曝光，俄羅斯為了嚇阻士兵逃跑，已在烏克蘭戰場部署「督戰隊」。Telegram近期流傳一支影片拍攝到，有一群俄國士兵徒步向森林逃亡，不料遭3名疑似督戰隊的人員射擊，逃亡的士兵最後全部倒臥在地，生死不明。

What is reported to be russian barrier troops executing fleeing soldiers.



The video appeared on one of Zolkin’s channels this morning. pic.twitter.com/d9fhjDT1fV — Artoir (@ItsArtoir) June 12, 2023

根據烏克蘭《基輔郵報》報導，Telegram帳號Ishi Svoikh於12日上傳該影片，17秒的無人機畫面中可以看見，7名俄國士兵正在向森林地區逃亡，他們手上沒有槍械，多數人的頭盔也不見蹤影，下一秒3名全副武裝的俄國士兵突然從森林中衝出，雙方接觸的瞬間立刻發生衝突。

疑似督戰隊的俄軍先阻止了最前方的2名逃兵繼續逃亡，下一秒更對其中1名逃兵開槍，被槍擊的逃兵當場倒地一動也不動，另外2名督戰隊成員則繼續壓制剩餘逃兵，直到逃兵們全部倒臥在地。Ishi Svoikh沒有提供事件發生的日期或地點，只說是俄軍督戰隊射殺俄軍（撤退）士兵，尚不清楚7名逃兵是否仍活著。

▲俄軍逃兵遭遇督戰隊開槍射擊，最終7人全趴地生死不明。（圖／翻攝自推特）

烏克蘭最大新聞機構UNIAN於12日證實了影片的真實性，也提到烏克蘭軍方、英國國防部早在2022年11月左右就曝光，俄羅斯已在烏克蘭戰場部署督戰隊，試圖透過「死亡威脅」嚇阻士氣低下的士兵逃離戰場。

其實俄軍傳出有士兵逃跑已不是第一次發生，一名26歲任職俄軍攻擊直升機導航員的中尉飛官米舒夫（Dmitry Mishov）4日就徒步逃亡到立陶宛，尋求政治庇護，他在媒體前聲稱「俄軍傷亡慘重、普遍士氣低落」。

米舒夫說，「我是一名軍官，我的職責是保護我的國家免受侵略。我不必成為犯罪的同謀者。沒有人向我們解釋為什麼這場戰爭開始，為什麼我們必須攻擊烏克蘭人，摧毀他們的城市」。

米舒夫還說，軍隊中沒有人相信官方報告中，有關前線情況良好或傷亡輕微的說法，俄烏戰爭初期，俄羅斯指揮部聲稱「沒有重大傷亡或軍械損失」，但他認識的許多朋友當時就已經戰死。