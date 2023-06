無人機拍下「俄軍督戰隊」射殺逃兵　17秒讓7人全倒地

記者趙蔡州/綜合報導

英國國防部、烏克蘭軍方先前曾曝光,俄羅斯為了嚇阻士兵逃跑,已在烏克蘭戰場部署「督戰隊」。Telegram近期流傳一支影片拍攝到,有一群俄國士兵徒步向森林逃亡,不料遭3名疑似督戰隊的人員射擊,逃亡的士兵最後全部倒臥在地,生死不明。

What is reported to be russian barrier troops executing fleeing soldiers.



The video appeared on one of Zolkin’s channels this morning. pic.twitter.com/d9fhjDT1fV