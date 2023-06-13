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北約將與「印太4國」簽署雙邊合作　下一步就是在東京設辦事處

▲▼芬蘭加入北約。（圖／達志影像／美聯社）

▲北約將與「印太4國」簽署雙邊合作，以便下一步在東京設立辦事處。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

北大西洋公約組織（NATO）將加強與印太地區的四個主要合作夥伴的合作，同時準備與澳洲、日本、紐西蘭和南韓簽署雙邊合作文件，一位駐東京的歐洲大使指出，北約與印太4國的雙邊合作簽署完成後，下一個步驟就是在東京設立辦事處。相關消息由日本媒體《日本經濟新聞》率先披露。

《日本經濟新聞》13日報導指出，這4個國家被統稱為亞太伙伴（AP4），北約將與這四個國家制定所謂的「個別化夥伴關係計畫」（ITPP），這是一種升級到更高形式合作的方案，以此為依據，探討在網路安全、太空和打擊虛假訊息等問題上的合作。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）提議明年在東京開設一個NATO聯絡辦事處，但這一想法受到法國的反對，他們擔心這會向中國發送錯誤訊息，並可能引起東南亞國家聯盟成員的擔憂。

開設聯絡辦事處必須所有成員國同意。在北約成員國當中，有意把「東京辦事處」視為與日本、南韓、澳洲、紐西蘭在印太地區合作更順暢的關鍵單位，並期待透過這種方式拉攏法國同意。

預計日本首相岸田文雄、南韓總統尹錫悅、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）將出席7月11日至12日在立陶宛首都維爾紐斯舉行的NATO峰會。

這將是連續第二年所有AP4國家的領導人參加峰會，表明北約與印太地區之間的聯繫更緊密。

▲▼北約與歐盟合作聲明，首次提到共同因應中國獨斷行為帶來的挑戰。（圖／路透）

▲北約在聯合國總部與維也納的歐安組織（OSCE）等地，都設有聯絡辦事處。（圖／路透）

一名日本外務省官員表示，尚不清楚日本的ITPP是否會在峰會上最終確定。NATO消息人士表示，澳洲的談判最有進展，南韓和紐西蘭仍處於初期階段。

一位駐東京的歐洲大使告訴《日本經濟新聞》說，「所有盟國都明確表達了與這個地區的四個合作夥伴加強關係的興趣，以更好地了解中國的威脅。」

ITPP確定簽署之後，大使表示，「下一個合乎邏輯的步驟將是在日本設立一個聯絡辦事處」。

日本方面希望設立北約辦事處。消息人士告訴《日本經濟新聞》，岸田在5月19日在廣島舉行的七國集團峰會期間與法國總統馬克宏會晤時提出了這個問題。

北約在紐約的聯合國、維也納的歐洲安全與合作組織（OSCE）以及波士尼亞和赫塞哥維納、喬治亞、科威特、摩爾多瓦、塞爾維亞和烏克蘭等地設有聯絡辦事處。

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關鍵字：

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