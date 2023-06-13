英國諾丁漢疑「廂型車攻擊」已3死！市中心緊急封閉　投入反恐警察

▲ 市中心多條主要道路至上午仍維持封閉。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國中部諾丁漢（Nottingham）市中心12日凌晨發生一起「重大事件」，造成3人死亡及3人送醫，疑似是廂型車撞人導致，現已逮捕一名涉嫌謀殺的31歲男子，並封鎖多條街道，投入反恐警察進行調查。

綜合BBC及《天空新聞》，警方約凌晨4時過後接獲報案，趕到現場發現2人陳屍街頭，接著在1.6公里外另一起事件現場發現一輛廂型車企圖輾過另外3人，他們已經送醫治療，第3名死者則在附近被發現。

警方認為，這3起事件互相有關，將其定調為「重大事件」，已經逮捕並拘留一名31歲謀殺嫌疑犯。警察局長梅內爾（Kate Meynell）表示，「這是一起可怕的悲劇，已經奪走3條性命」，由於調查仍在進行，該市部分路段封閉，呼籲民眾耐心等待。

警方稍早聲明提到，「調查這起事件期間，整座城市多條道路封閉」，呼籲大眾及駕駛人規劃替代路線。市中心截至當地上午維持封閉，拉起重重警戒線，且有警員及緊急服務人員站崗。諾丁漢特快（NET）有軌電車網絡也發出公告，由於「城市及郊區的重大警察事件」，已經暫停所有服務。

據《衛報》消息，警方正調查嫌犯背景以釐清動機，當局未將這起事件定調為恐怖攻擊，但投入反恐警察協助調查，並呼籲目擊者撥打專線提供線索。