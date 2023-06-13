俄男遭虎鯊活活咬死　鯊魚被「超慘私刑」亂棍抽打！腹中挖出遺骸

▲俄羅斯一名23歲男子在埃及赫加達水域被鯊魚攻擊致死。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯23歲男子波波夫（Vladimir Popov）8日在埃及一處紅海度假勝地赫加達（Hurghada）附近水域，突然被虎鯊攻擊，目擊者拍到他在水面載浮載沉大喊「爸爸…救救我」，最後被拖入水中喪命。當地人圍捕了這隻鯊魚，並在岸上拿棍棒將鯊魚揮打致死，專家們近日解剖後已在鯊魚腹中發現波波夫的遺骸部位。

▲當地人圍捕鯊魚後用魚叉棍棒等工具將牠殺死。（圖／翻攝自YouTube、推特影片，下同）

根據《紐約郵報》報導，波波夫8日和父親與女友到赫加達的夢想海灘（Dream Beach）度假，外傳他當時在距離岸邊約7公尺遠的水域遭到虎鯊攻擊，女友順利脫身，但在一段驚悚的事發影片中可見，波波夫在水裡不斷掙扎，絕望喊著「爸爸」、「爸爸…救救我」，現場目擊者驚恐尖叫求救，但最終他被鯊魚拽進水下死亡。目擊者說，鯊魚在這之後還「玩弄」屍體約2個小時。

事件報導引發海外旅客驚慌，當地調查人員隨後展開圍捕，眾人用魚叉、漁網等工具將鯊魚拖上岸。在另外兩段網傳影片中，受傷的鯊魚奄奄一息並扭動身軀，圍在一旁的人用棍棒狀物體殘忍地將鯊魚毆打致死，也有人和死掉的鯊魚自拍。

報導引述阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）稱，專家們隨後已對鯊魚進行解剖，並在腸子內發現了波波夫的遺體部位，證實了捕到的這隻就是咬死波波夫的鯊魚。他的父親表示，這場鯊魚襲擊是個荒謬至極的巧合，他打算將兒子遺體火化後把骨灰帶回俄羅斯。

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In Hurghada, they caught a shark that ate a Russian. At least, that's what the locals say, it's the same shark. Poor fish. Attach to the award. Posthumously pic.twitter.com/JgUUoX1to8 — Alan Abdo (@AlanAbdo13) June 9, 2023