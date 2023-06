才剛奪下NBA首冠　美國丹佛市爆街頭槍擊「至少9人中彈」

▲美國丹佛市發生槍擊案。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

美國科羅拉多州丹佛市(Denver)今(13)日爆發槍擊案,至少9人中彈,其中3人情況危急,一名嫌疑人也身受槍傷,已經在現場被捕。

CNN、ABC等美媒報導,丹佛市警察局聲明指出,這起槍擊案發生於市場街2000街區(2000 Block of Market St),9名受害者身分已獲得確認,另有一名嫌疑人也中彈,「3名受害者情況危急,其他受害者及嫌犯的傷勢則無生命危險。」

丹佛市警方表示,「這是一場複雜、正在進行且處於早期階段的調查。初步資訊顯示,在一場涉及多人的爭執之中,有人開了數槍。」

幾個小時前,NBA丹佛金塊隊(Denver Nuggets)以94比89打敗邁阿密熱火隊,奪下苦等47年的隊史首冠,興奮的球迷與居民紛紛上街慶祝。不過,當局尚未證實,這起槍擊與球迷慶祝活動是否有所關聯。

Alert: #DPD is investigating a shooting in the 2000 block of Market St. Preliminary information indicates there are four victims who are being transported to the hospital. Officers took a possible suspect into custody who also has a suspected gunshot injury. Investigation ongoing pic.twitter.com/AK2OrJngBr