才剛奪下NBA首冠　美國丹佛市爆街頭槍擊「至少9人中彈」

▲美國丹佛市發生槍擊案。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州丹佛市（Denver）今（13）日爆發槍擊案，至少9人中彈，其中3人情況危急，一名嫌疑人也身受槍傷，已經在現場被捕。

CNN、ABC等美媒報導，丹佛市警察局聲明指出，這起槍擊案發生於市場街2000街區（2000 Block of Market St），9名受害者身分已獲得確認，另有一名嫌疑人也中彈，「3名受害者情況危急，其他受害者及嫌犯的傷勢則無生命危險。」

丹佛市警方表示，「這是一場複雜、正在進行且處於早期階段的調查。初步資訊顯示，在一場涉及多人的爭執之中，有人開了數槍。」

幾個小時前，NBA丹佛金塊隊（Denver Nuggets）以94比89打敗邁阿密熱火隊，奪下苦等47年的隊史首冠，興奮的球迷與居民紛紛上街慶祝。不過，當局尚未證實，這起槍擊與球迷慶祝活動是否有所關聯。