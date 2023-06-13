滅鼠失敗！　巴黎市長建議居民「與600萬隻老鼠共存」

▲巴黎多年來飽受鼠患困擾。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

巴黎多年來試圖解決鼠患問題，卻始終無法解決。市長伊達戈（Anne Hidalgo）如今改變政策，宣告與600萬老鼠「和平共存」的時刻到了。

市長伊達戈正在組建特別委員會，研究人鼠共存問題。負責公共事務的副市長蘇希斯（Anne Souyris）透露，委員會的目標是提出一個「盡可能有效」、且巴黎人「不至於難以忍受」的解決方案。她正要求法國公衛高級委員會參與討論，「我們需要科學建議，而非政治新聞稿」。

CNN、每日電訊報導，2017年，巴黎政府發動一項滅鼠計畫，在全市廣設密封垃圾桶，頻繁投用老鼠藥，一共耗資170萬歐元（約新台幣5637萬），卻仍宣告失敗。

▲巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）。（圖／路透）

針對最新抗鼠政策，批評人士認為市府並未認真看待問題。巴黎第17區區長布拉（Geoffroy Boulard）曾批評伊達戈在此方面做得不夠多，他以反諷語氣說道「伊達戈政府永遠不會讓人失望」、「巴黎值得更好的」。

不過，動物權利組織對此表達肯定。Paris Animaux Zoopolis指出，「就像所有法國主要城市一樣，巴黎也有老鼠的存在，所以共存問題必然出現…我們談到與老鼠『和平共存』時，不是在指與牠們一起住在我們的房子和公寓內，而是確保這些動物不會受苦，而我們也不受打擾。再次強調，這是一個非常合理的目標。」

Paris Animaux Zoopolis共同創辦人尚維森（Amandine Sanvisens）指出，巴黎最常使用的就是抗凝血殺鼠劑，導致鼠隻內出血後緩慢痛苦地死亡，但砸下數百萬歐元對抗老鼠，卻是殘忍且無效的，「隨著時間推移，老鼠越來越具抗藥性，所以它沒有效果。」她提出的方法包括使用口服避孕藥ContraPest，這種藥物已在紐約市投用，並且降低老鼠生育率。