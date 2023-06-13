巨蛇困天花板吊扇「瘋狂巴頭」　女「只拍不救慘了」報應片爆紅

▲女子發現家中有蛇困在吊扇上。（圖／翻攝自TikTok／lupitasheila）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州女子露琵塔(Lupita Garcia)突然發現一條巨蛇居然鑽進家中，受困在天花板吊扇上，只見巨蛇雖然試圖離開吊扇，卻一直遭到葉片暴打，奇異畫面讓她拿出手機拍攝，沒想到巨蛇瞬間被葉片打飛，飛到她身上。

女屋主露琵塔日前在TikTok上分享一段影片，影片中可看到，一條巨蛇竟然從天花板縫隙鑽進家中，讓她非常害怕，然而蛇後來試圖爬到吊扇上時，卻被不斷旋轉的葉片瘋狂巴頭，畫面突然變得滑稽。

露琵塔當下只顧拿出手機拍攝，而不打算救蛇，沒想到拍攝到一半時，巨蛇突然被葉片彈飛，瞬間飛撲到她身上，嚇得她失聲尖叫。約20秒的影片分享到網路後，獲得9,220多萬人次觀看

爆笑影片讓網友表示，「嚇死人了」、「我原本看影片在笑，看到後面卻在尖叫」、「如果是我遇到會立即死亡，我超怕蛇」、「嚇到我把手機丟在地上」、「我呼吸暫停了幾秒」。露琵塔後來表示，影片是在阿拉巴馬州拍攝，她很意外那條蛇最後竟然完全沒事。