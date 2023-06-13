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中國駐韓大使「戰狼」觸怒南韓　尹錫悅：國人很不爽

▲▼南韓共同民主黨黨魁李在明8日下午和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓共同民主黨黨魁李在明8日下午和中國駐韓大使邢海明進行晚餐餐敘。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨共同民主黨黨代表李在明8日親自上門拜訪，和中國駐韓大使邢海明展開餐敘，豈料邢海明當場拿出準備好的韓文講稿，痛批尹錫悅政府走親美路線，就連民主黨人士也始料未及。此事再度引發韓中兩國外交紛爭，雙方互相傳召大使表達抗議，南韓總統尹錫悅表示，國人對邢海明的態度感到相當不悅。

邢海明8日在15分鐘的韓語演說中，批評尹錫悅政府在外交路線上過於親美，表示南韓若在美中競爭的賭注中選擇美國必勝、中國必敗，則未來鐵定後悔。

對此，南韓外交部次長張虎鎮9日傳喚邢海明，表達措辭強烈的抗議，認為邢的言論有違事實、干涉南韓內政，不僅嚴重違背強調互相尊重的韓中關係，更違反《維也納外交關係公約》；中國外交部則透過部長助理農融，於10日「約見」南韓駐中國大使鄭在浩，針對南韓政府的反映表示擔憂與不滿。

根據《韓聯社》，邢海明的言論和中國外交當局的反應觸怒了南韓政府，南韓政府9日甚至說重話，表示邢海明本人需要承擔起所有結果的一切責任，而南韓政府採用迂迴戰術向中國施壓，希望北京當局能夠針對邢海明的言論「採取措施」。

尹錫悅今（13）日上午在一場非對外公開的國務會議上，針對邢海明的態度表示，「看了邢海明大使的言行後，我不禁懷疑身為外交官的他，到底是否具備互相尊重、增進友好的態度。邢海明大使不適當的言論，讓我國（南韓）國民感到相當不悅。」

至於中國是否能依照南韓政府的要求「給出交代」，中國外交部發言人汪文斌13日在記者會上不僅迴避現場《韓聯社》記者的提問，甚至譴責南韓部份媒體在報導上針對邢海明扭曲事實、人身攻擊，表示感到遺憾。

►中國駐韓大使批親美政策！稱賭中國輸「一定後悔」 南韓強烈抗議

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