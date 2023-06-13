俄軍半夜「大規模導彈」襲擊！烏中部城鎮民宅被毀　3死25輕重傷

▲俄軍13日凌晨以大規模導彈攻擊克里維里赫，摧毀一棟5層樓民宅。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

在烏克蘭展開春季反攻之際，俄羅斯於當地時間13日凌晨開始針對烏克蘭全境發動「大規模導彈」襲擊，空襲警報聲響遍全國，而烏克蘭中部城市克里維里赫（Kryvyi Rih）更因此波空襲，導致至少一棟5層樓高的住宅被導彈摧毀，造成至少3人死亡、25人輕重傷，還有居民被壓在廢墟之下。

根據《路透社》、《天空新聞》，俄軍13日凌晨針對札波羅熱以西的城鎮克里維里赫發動大規模導彈襲擊，城鎮所位處的聶伯彼德羅夫斯州的州長利薩克（Serhiy Lisak）透過社群通訊軟體Telegram證實，該城鎮遭到俄軍以大規模導彈襲擊，他發佈了一張5層樓住宅遭導彈摧毀的相片，所有窗戶都被震壞了，部分窗戶還冒出濃煙。

克里維里赫事長維爾庫爾（Oleksandr Vilkul）則表示，幾棟民用建築遭到俄軍導彈擊中，其中還包括一棟5層樓的建築物。

烏克蘭最高軍事指揮部表示，俄軍在此波空襲中一共向烏克蘭發射14枚巡弋飛彈，其中烏克蘭空軍攔截10枚、摧毀了4架伊朗製造無人機的其中一架。至於基輔的軍官則指出，烏克蘭防空部隊摧毀了所有瞄準首都基輔的俄軍導彈。

目前仍不知道有幾枚導彈擊中克里維里赫。