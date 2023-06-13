拜登做根管治療難說話　推遲北約秘書長會晤

▲美國總統拜登因牙齒根管治療，延後與北約秘書長的會面。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

白宮聲明指出，美國總統拜登因牙齒疼痛接受根管治療，原定12日與北約（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的會議將延至13日，其他公開活動則取消。年過80的拜登是美國歷來最高齡的總統，因此他的身體狀況一直是選民關注的焦點。

根據路透社報導，拜登11日因牙痛做了根管治療，手術中的局部麻醉會導致術後幾小時說話不易，因此將北約秘書長會面行程延後。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，「總統狀態很好，他今天（12日）下午肯定會在官邸工作。」

年過80的拜登是美國歷來最高齡的總統，且將競選2024總統大選尋求連任，因此他的身體狀況一直是選民關注的焦點。白宮醫生歐康納（Kevin O'Connor）在拜登術後表示，「總統順利的完成手術了，也沒有併發症。」

▲拜登將與北約秘書長史托騰柏格討論北約下任領導者。（圖／路透）



北約秘書長史托騰柏格目前已在位9年，將於9月底正式卸任，他將於此次會議與拜登討論繼任者人選。俄烏戰爭仍在持續，新任北約領導人需要平衡成員國對烏克蘭的支持，同時阻斷任何組織被拖入戰爭的可能性。