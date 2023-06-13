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男大生約學姐上床「淪終極備胎」！她懷別人種　回頭找他簽字墮胎

▲▼ 喝酒。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲男大生約心儀的學姐喝酒，多次邀約後發生性關係，結果發現自己只是她「備胎中的備胎」。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者張寧倢／編譯

日本20歲男大生土岐田弘人（化名）在打工時愛上了氣質學姐美咲（化名），兩人酒後發生性關係，原本弘人以為自己成了第三者，後來才驚覺學姐是渣女，最愛的人不是男友，男友只能算是交往中的備胎，而弘人則是她不能交往、可以上床的「終極備胎」，女方懷孕還找他來代簽墮胎同意書，讓弘人痛苦不已。

據日媒「日刊SPA！」報導，弘人在速食店打工時認識了比自己大一歲的美咲，她和弘人就讀不同的大學，是個形象乾淨、有氣質的「清楚系」女大生，讓弘人春心蕩漾，雖然知道美咲在大學有個正式交往的男友，他仍然愛得無法自拔，鼓起勇氣邀約她單獨喝酒，沒想到美咲爽快地答應了。兩人反覆見了幾次面後，弘人也找到機會和美咲去旅館開房間，發生2次性關係。

弘人起初希望美咲可以和男友分手，轉而與自己交往，美咲卻對他說「男朋友是誠實、踏實的類型，沒有分手的意思。」甚至在兩人在旅館裡赤裸相擁時，一邊閒聊說著自己和男友去哪裡約會、做了什麼。弘人表示，他的心情宛如同時處在天堂與地獄般複雜，這時才看清自己不可能是美咲的真命天子，心想著成為「備胎」也可以，怎料他連「第二人選」都排不上。

美咲某次對弘人吐露苦惱，她單戀一名畢業的網球社帥哥學長，只要對方叫她，就算是半夜她也願意出門和學長見面，發生了多次性關係，覺得自己好像變成「方便的女人」。聽到這裡弘人才知道原來在美咲心中「踏實的男友」只是第二順位，自己不是備胎，而是排在第三名的「備胎中的備胎」，但他仍盲目地喜歡著美咲，無法離開她。

直到有一天，美咲難得主動找他出來，在餐廳剛見到面時她便一臉嚴肅地說自己懷孕了，弘人和男友都做了避孕措施，因此只剩下網球社學長可能是孩子的爸，但美咲害怕告訴學長懷孕一事會導致對方再也不想見她，也沒有告訴男友，而是來拜託弘人能不能幫忙在墮胎同意書上簽字蓋章。弘人說，「我意識到我是在刪去法後被她叫出來簽字的。」

弘人當下非常憤怒，但幾天後仍然陪著美咲到婦產科簽同意書，「我感受到人生中最悲傷的那種空虛感。」美咲做完墮胎手術半天後出院，嘴上對他說著「謝謝，對不起。」但弘人說，「也許是我的錯覺，她的表情看起來很輕鬆。」墮胎事件之後美咲心中的「男人順位」依舊未變，弘人仍是終極備胎，在他們關係的最後半年裡，弘人還得知美咲曾與在卡啦OK搭訕她的男性有過一夜情，對方正好是弘人的小學同學。

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