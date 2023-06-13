美奧運金牌女將陳屍家中！　驗屍報告揭「有8個月身孕」死於分娩

▲ 已故的美國田徑女將鮑維。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國田徑女將鮑維（Tori Bowie）曾於2016年里約奧運摘金，5月驚傳逝世消息，享年32歲，當時死因未對外公開，但近日曝光的驗屍報告顯示，她去世時懷有8個月身孕且「正在生產」，不幸死於分娩併發症。

鮑維5月初傳出死訊，經紀人霍利蘭（Kimberly Holland）5月3日證實，她在佛州的家中被發現死亡，但未透露原因。事隔逾1月，美媒TMZ取得的驗屍報告表明，她於5月2日被發現陳屍於佛州家中床上，死亡當時已懷孕8個月且正在生產，死因為分娩併發症。

TMZ報導，鮑維家屬因連日聯絡不上她而感到擔心，報案請警方上門查看，橘郡員警進入鮑維住宅後，便發現她已經死亡。

她的經紀公司當時發聲明表示，「我們非常悲痛地分享鮑維去世的消息，鮑維是冠軍、是閃耀著光明的燈塔，我們真的很悲痛，我們替她的家人、朋友和所愛的人祈禱。」

鮑維曾在2016年的里約奧運拿下3面獎牌，分別是4x100接力金牌、200公尺銅牌和100公尺銀牌，更在2017年倫敦世界田徑錦標賽上以10秒85的成績，以0.01秒之差爆冷奪下100公尺金牌，同時奪下4x100接力金牌，是美國相當知名的田徑名將。她最後一次出現在世界舞台是2019年的杜哈世界田徑錦標賽，當時她在跳遠項目獲得第4名。