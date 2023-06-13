世界最低溫海域變熱！　南極「底層水」萎縮加速全球暖化

▲ 南極洲威德爾海的水溫正逐漸上升。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任庭儀／編譯

「南極底層水」（Antarctic Bottom Water）是地球上最冷、鹽度最高的水體，可以吸收海洋中多餘的熱量、人類造成的碳排放，有助於減緩全球暖化的速度。然而最新研究顯示，南極深海的海水正在升溫和萎縮，可能對氣候變遷和海洋生態產生嚴重的影響。

CNN報導，自1970年代以來，海洋吸收了世界上9成以上的多餘熱量，以及三分之一的碳汙染。根據科研組織英國南極勘測（British Antarctic Survey，BAS）12日公布的研究，科學家利用探測船及衛星數據，觀測南極海域體積、溫度和鹽度的變化。他們發現，南極洲威德爾海（Weddell Sea）深度超過2公里的水體積縮小了2成以上，且變暖的速度是全球其他海域的4倍。

▲風力減弱使海冰數量下降，使海洋深層循環減弱。（圖／達志影像／美聯社）



研究發現，水域萎縮是風力和海冰（sea ice）的長期變化造成的，通常來說，強風會將海上浮冰推開，使海面變得寬闊並形成更多的冰，然而風力減弱後，不僅空間變小也減緩了海冰的形成。

這些海冰對威德爾海來說至關重要，當水結成冰時會釋放出鹽結晶，形成密度更大的鹽水沉入海底，這樣可以幫助全球洋流進行循環，同時將人類造成的碳汙染輸送到深海。研究共同作者西爾瓦諾（Alessandro Silvano）指出，「如果這種深層循環減弱，深海吸收的碳就會減少，從而限制了海洋緩解全球暖化的效果。」

西爾瓦諾說，「我們過去認為深海變化在幾個世紀後才會發生，但觀察結果表明，這個黑暗深淵在短短幾十年內就有機會天翻地覆。」