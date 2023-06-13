懷胎8月孕婦「吃墮胎藥」判刑2年多　英國引爆修法爭議

▲女性墮胎權一直是極具爭議的人權問題。（示意圖／達志影像）



記者吳美依／綜合外電報導

英國一名44歲婦女被指控，孕期已經超過法律允許墮胎範圍，卻仍服用藥物人工流產，12日被判28個月有期徒刑。這起案件在英國社會掀起生育法律改革聲浪，也有醫療團體簽署減刑請願書，但被法官駁回。

英國法律規定，女性能在懷孕24周內合法墮胎，若孕期不到10周，可以自行在家服藥，若超過10周，就必須在醫院或診所進行。

根據CNN及衛報報導，這名婦女已是3個孩子的母親，2019年12月發現懷孕後，上網搜尋一系列關鍵字，包括「我必須墮胎但超過24周了」、「我是否會因為在30周墮胎而入獄」。

2020年5月，婦女與英國懷孕建議服務（BPAS）進行諮商，根據回答內容被判定「懷孕七周」，因而獲得機構郵寄提供的墮胎藥。她服藥後，撥打緊急電話表示自己正在分娩，之後被送醫急救，但孩子出生後就被宣告死亡。根據法醫相驗結果，胎兒處於32周至34周孕期，死因是母親使用墮胎藥物造成的死胎。

▲英國民眾上街遊行支持墮胎權。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

儘管辯護律師懷特（Barry White）指出，被告需要的是「家庭及支持」而非監禁，但檢方仍指控，婦女向BPAS撒謊，就是為了獲得墮胎藥。

今年3月，婦女承認配藥或使用儀器墮胎，這是根據1861年「侵害人身罪法」（Person Act）提出的指控，最高量刑為終身監禁。特倫特河畔斯托克（Stoke-on-Trent）刑事法庭12日裁定，被告必須入獄服刑一半刑期14個月，剩餘刑期可以有條件獲釋。

法官派普洛（Pepperall）坦承此案的悲劇性，也能感受被告「深刻且真誠地後悔」，如果早一點認罪，可能會考慮緩刑。但他不認同減刑請願，稱本案量刑不會阻止其他女性在24周孕期內尋求合法墮胎。

英國婦女平等黨領袖里德（Mandu Reid）批評，「這個判決對任何人都沒有好處…沒有人應該因為尋求醫療照護而被定罪，這是一項人權。」議員克雷西（Stella Creasy）表示，「英國暴力犯罪的平均刑期是18個月，一個沒有按照正確程序墮胎的女人，卻根據一條1868年的法律被判28個月…考慮到此案顯示出對女權的反覆攻擊及欠缺同情心，確保所有英國女性就近獲得安全合法的墮胎屬於正式人權，從未像現在如此迫切。」

BPAS首席執行長莫菲（Clare Murphy）也稱此判決令人震驚，呼籲緊急推動國會改革，「法官在宣判量刑時明確表示，唯有國會議員推動法律改革時，女性才能夠免受起訴。」根據該機構數據，因為現行墮胎法律面臨警方調查甚至終身監禁威脅的女性，在過去三年持續成長。