雙胞胎姊妹和兄弟4人約會　「複製人長相」讓女崩潰：誰是我男友

▲雙胞胎姊妹和雙胞胎兄弟約會。（圖／翻攝自TikTok／larissaalazzarin）

記者李振慧／綜合報導

巴西雙胞胎網紅拉里莎(Larissa Lazzarin)近來自爆，和姊姊萊蒂西亞(Leticia)一同與雙胞胎兄弟交往，由於對方外型長得太相像，曾經發生不小心搞錯男友的糗事，影片獲得1,200多萬人次觀看。

在網路上擁有6萬多粉絲的雙胞胎拉里莎與萊蒂西亞，因為所交往的男友也是雙胞胎而在網路上爆紅，她近來拍片表示，「雙胞胎和雙胞胎約會最糟糕的事情，就是會不小心搞錯男友」。

影片中可看到，拉里莎拍攝姊姊萊蒂西亞正在健身房和男友菲力普(Filipe Orsato)聊天，她表示，「那個人是我雙胞胎姊姊，旁邊的人應該是我男朋友，但是我不確定」，結果她鏡頭往旁邊拍攝，才發現自己男友盧卡斯(Lucas Orsato)在別的地方。

拉里莎坦承，在沒看到盧卡斯前，她誤把菲力普當成自己男友，「他們實在是太像了，也許哪天不小心交換了都不會發現，但我現在很確定這一個是我男友」。影片曝光後爆紅，4人相像的外表讓許多網友表示，「太令人困惑了，到底誰是誰」、「如果以後你們都結婚，生下的小孩又是雙胞胎怎麼辦」。

