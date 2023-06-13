住飯店必做1動作　空姐「把水瓶滾到床下」竟是為了自保

▲空姐艾絲特分享住飯店時必備自保方法。（圖／翻攝TikTok@esthertravels，下同。）



記者吳美依／綜合報導

荷蘭皇家航空（KLM）空服員艾絲特（Esther）表示，她每次入住飯店房間，總會先把水瓶丟到床下，就是為了確保沒有任何人躲在那裡，以確保自己的安全。

艾絲特解釋，往床下丟水瓶，不須親自靠近、趴下查看，就能確認有沒有入侵者，因為如果床下空蕩蕩，水瓶應該要從另一側滾出來。不過，這個方法仍有前提，那就是床下沒有其他障礙物，例如行李箱等。

她也習慣把一隻鞋子放進保險櫃，如此一來，退房前一定會記得把貴重物品帶走，例如護照、現金和珠寶。

此外，艾絲特也教大家如何檢查房內有無隱藏攝影機，例如用手機手電筒照射窗簾、抽屜、電視、蓮蓬頭、火災警報器等處，檢查有沒有奇怪反光，或者按壓浴室鏡子，觀察是否有任何異樣，例如不正常彎曲，或者反射狀況異常等等。

《每日星報》報導，儘管一些網友認為這些方法矯枉過正，但各國不時傳出飯店或民宿房間的偷拍事件，對於經常在外住宿的空服員而言，或許寧可多做點防護措施，也不想要後悔莫及。