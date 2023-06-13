金正恩向普丁發賀電慶俄國慶　美擔憂北韓援助「更多武器」給俄軍

▲金正恩在俄羅斯國慶日向普丁發送賀電。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯昨（12）日迎來國慶日，為此北韓（朝鮮）最高領導人特別向俄羅斯總統普丁發送賀電，他承諾將和普丁攜手合作、加深朝俄（北韓和俄羅斯）之間的戰略性合作。為此，美國國務院擔憂，北韓在向普丁發送的賀電中，恐暗示未來北韓將計畫持續提供俄軍更多的軍事裝備。

根據《路透社》於當地時間12日報導，美國國務院發言人在該日特別指出金正恩向普丁發送的賀電內容，表示美方十分擔憂北韓恐將計畫提供更多的軍事裝備給俄軍，因為美方所掌握到的情資顯示，北韓曾經於去年11月向參與侵略烏克蘭戰爭的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group），援助步兵用火箭、飛彈等武器。

金正恩12日在賀電中向普丁表示，「為了實現富強祖國建設的遠大目標、守護全球和平與安全，為了符合兩國人民的共同心願，我承諾願和你（普丁）攜手，強化朝俄之間在戰略上的合作。朝俄兩國克服歷史上的試煉、世代傳承延續兩國友好關係，這是朝俄兩國珍貴的戰略資產。」

金正恩在賀電中指出，期盼普丁能帶領俄國人民轉換局面、開創新局，「在敵對勢力因剝奪國家主權、安全、和平生活而帶來的威脅下，透過普丁正確的判斷能力與領導，帶領俄國人民透過鬥爭迎來新局。」

美國去年底曾指出，北韓已向瓦格納集團提供軍事武器裝備，而未來也不排除會持續追加提供，即便北韓數度否認上述嫌疑，但今年1月美國公開了往返北韓、俄羅斯列車的衛星相片，反駁北韓的說法。

另外，美國也曾於今年3月掌握相關情資，表示俄羅斯正試圖以「糧食援助」為代價，要求北韓追加提供軍事裝備援助；至於一名斯洛伐克籍的男性曾試圖向俄羅斯販賣20多種北韓軍事武器，在被識破後登上美國的制裁名單。