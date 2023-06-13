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烏克蘭反攻數日「損失16輛」布萊德雷戰車　接近15%美國援烏輛數

▲▼ 布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles）。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲美國派遣布萊德雷戰車援助烏克蘭。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

根據荷蘭開源情報分析，烏克蘭軍隊在過去幾天內損失了16輛美軍提供的裝甲車，將近美國援助輛數的15%之多。不過分析人士認為，情況對烏軍而言仍屬樂觀。與此同時，烏克蘭軍方宣布，在東部頓內茨克州的進攻攻勢下，已從俄羅斯手中奪回了3個村莊領土。

根據CNN報導，荷蘭開源情報網站Oryx的人員Jakub Janovsky表示，最近幾天內，烏克蘭共有16輛美製布萊德雷步兵戰車（Bradley infantry fighting vehicles）被摧毀、損壞或遺棄，占美國援烏109輛戰車中的將近15%。Oryx網站自2022年2月24日俄烏戰爭開打以來，持續在收集軍備戰損的視覺證據。

▲▼美軍布萊德雷戰車（Bradley Fighting Vehicles）。（圖／路透）

▲烏軍最近數天內損失16輛布萊德雷戰車。（圖／路透）

報導指出，2023年1月底，首批60多輛布萊德雷戰車運往烏克蘭時，美國陸軍第841運輸營指揮官Rebecca D’Angelo中校表示，這些裝甲車對基輔反攻行動極為重要，有望增強烏軍在戰場上的推進能力。布萊德雷為履帶戰車而非輪式，約可容納10名士兵，用於運輸人員進入戰場同時提供支援火力。

CNN軍事分析師、退役將領James “Spider” Marks則說，布萊德雷戰車需要包含空中支援、遠程火砲與敏銳情報等其他能力的配合。空中支援是烏克蘭軍隊所缺乏的一項領域，儘管基輔估計未來將請求西方盟國提供F-16多用途戰機。

▲▼美國援烏克蘭M2布萊德雷步兵戰車（M2 Bradley Infantry Fighting Vehicles）上船畫面曝光。（圖／翻攝自美國運輸司令部）

▲美國援烏克蘭布萊德雷步兵戰車上船畫面。（圖／翻攝自美國運輸司令部）

專門研究陸戰的國防工業分析師、前英國陸軍軍官Nicholas Drummond認為，考量到前線規模與戰鬥激烈程度，足以預想到布萊德雷戰車的損失，因為烏克蘭正在4條主要推進線上反攻，迫使俄羅斯投入儲備，「這是一個必要但代價高昂的方法。」他也說，「我希望看到更多火砲與戰機在裝甲部隊的配合下使用。」甚至會是個積極的跡象。

▲▼烏克蘭12日再傳捷報，收復頓內茨克地區的村莊斯托羅熱夫（Storozhove）。（圖／翻攝自臉書）

▲烏克蘭12日再傳捷報，收復頓內茨克地區的村莊斯托羅熱夫（Storozhove）。（圖／翻攝自臉書）

與此同時，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）宣布，烏克蘭從頓內茨克州前線城鎮大諾沃西爾卡村（Velyka Novosilka）向南推進了5到10公里，並從俄羅斯控制下重新奪回了數天以來的第三個定居點馬凱耶夫卡村（Makrivka）。CNN軍事分析師Mark Hertling表示，從士氣與戰場角度來看，情況對烏克蘭而言是樂觀的，「這強化了他們正在推進的事實。」

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