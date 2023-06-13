外媒稱美國憂台海衝突「制定台灣撤僑計畫」　白宮否認政策調整

▲白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）。（圖／路透）

文／中央社

美國媒體「信使報」今天報導，擔憂台海緊張局勢升級，美國政府正制定在台美僑撤離計畫。白宮國安會戰略溝通協調官柯比對此表示，目前沒有跡象表明需要重新考慮這項政策。

信使報（The Messenger）今天獨家報導引述3名消息人士指出，美國政府正為居住在台灣的美國公民制定撤離計畫。一位不具名的美國情報官員表示，這項計畫制定已經進行至少6個月，並在過去2個月變得更加緊迫。

一名知情人士指出，俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭是制定這項計畫的推動因素，烏克蘭事件促使美國重新審視這項計畫。

柯比（John Kirby）今天在白宮例行簡報被問及這項報導時表示，從衝突地區撤離美國公民並非美國常規政策，目前沒有跡象表明台灣現階段的情況需要重新考慮這項政策。

他也強調，美國政府一如既往認真看待確保美國公民與人員安全的責任，不論他們在世界何處，美國政府制定例行程序以確保能為任何類型的緊急情況做好準備。

美國國防部發言人梅納斯（Martin Meiners）不願就這項傳聞發表評論，他向信使報重申，不認為台海衝突迫在眉睫或不可避免。美國國務院則未回應信使報的提問。

駐美代表處回應媒體詢問時表示，3月時就有台灣媒體報導美國在台協會（AIT）發布撤僑通知訊息，AIT當時回應指出，是就土耳其震災後所發布的通告，目的是提醒在台美國僑民平時做好災害應變準備。

代表處指出，外交部長久持續與各國駐台代表機構保持密切聯繫，就區域情勢交換意見，持續提供各國為保護在台公民所需的必要協助。

除了3月曾有媒體報導AIT發出撤僑通知，國軍漢光39號演習在5月中旬進行電腦兵棋推演前，也有台灣媒體報導，美方建議演習納入戰時開設空中安全走廊，撤離美僑在內等各國僑民項目。

國防部當時發布新聞稿強調，媒體所提的撤僑、開設空中安全走廊等內容，均非演練項目，媒體報導與事實不符。

外交部長吳釗燮5月3日在立法院外交及國防委員會接受質詢時也表示，外交部一一確認，「沒有一個國家他們有在演練撤僑」。

吳釗燮指出，每個外館皆有緊急應變計畫，每年都會盤點需修改之處，先前美方處理的項目是為針對發生地震時的處理能力，「有關撤僑，沒有這件事情」。