俄軍被控「又炸毀另一座水壩」　下游是烏克蘭反攻熱區

▲莫克里亞利河（Mokri Yaly）由南往北流，最終匯入沃夫恰河。（圖／翻攝Google Maps）

記者吳美依／綜合報導

烏克蘭指控，俄軍摧毀位於頓內茨克（Donetsk）莫克里亞利河（Mokri Yaly）的另一座小型水壩。《衛報》指出，這條河流是基輔迄今在頓內茨克西部取得進展的最成功路線，他們從大諾沃西爾卡村（Velyka Novosilka）往南推進，已經宣布收復一系列村莊及定居點。

烏克蘭軍方發言人舍申（Valeriy Shershen）向烏克蘭真理報（Ukrainska Pravda）表示，俄軍炸毀莫克里亞利河上游的一座水壩，導致下游兩岸洪水氾濫，目的就是「減緩烏克蘭的反攻」，只不過還是失敗了。這座水壩似乎位於庫魯科村（Klyuchove），但目前無法確認實際毀損狀況。

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The Russian Army has blown up a dam on the Mokri Yaly River in an attempt to stop the accelerating Ukrainian counteroffensive in the area pic.twitter.com/PyL3FZNS3e — Visegrád 24 (@visegrad24) June 11, 2023

6日，赫爾松地區（Kherson）新卡科夫卡水壩（Nova Kakhovka Dam）遭炸毀，導致第聶伯羅河（Dnipro）下游氾濫成災，根據最新統計至少10人死亡、41人失踪、數千人撤離。也有一些媒體報導罹難人數為14人。

基輔當局表示，上游水庫失去容量逾72%、也就是14395立方公尺的儲水，但仍持續排水，留下大片泥灘及死魚，與此同時，下游洪水開始以每小時5公分的速度消退。位於基輔控制的第聶伯羅河北岸、與札波羅熱核電廠隔河對望的尼科波爾（Nikopol）水位已經消退至低於可測量值。

▲新卡科夫卡水壩潰堤，下游氾濫成災。（圖／達志影像／美聯社）



水壩潰堤後，烏俄互相指控對方是幕後黑手，而西方迄今尚未表態。基輔指出，這座水壩被設計能夠承受戰略核武轟炸，若從外部砲擊，幾乎不可能造成如此大的破壞，因此肯定是從內部引爆的，而且事發當時，俄軍對這裡擁有全面控制。

烏克蘭副國防部長馬里亞爾（Hanna Maliar）表示，俄軍炸毀新卡科夫卡水壩，使得烏克蘭攻擊部隊更難渡河，藉此縮短必須鎮守的防線。她還說，水壩潰堤前，俄方把第聶伯羅河東南岸的部隊移往其他前線。

▲新卡科夫卡水壩。（圖／路透）

與此同時，烏克蘭環境部長斯特里萊茨（Ruslan Strilets）表示，儘管水壩消失，札波羅熱核電廠的供水穩定且充足，能夠讓反應爐及核廢料冷卻，避免爐心熔毀（meltdown）事故，「局勢現在已經獲得控制」。國際原子能總署（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）預計本周抵達烏克蘭，希望能夠參訪核電廠。