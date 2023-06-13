影片曝！美國「最繁忙公路」高架橋燒垮　發現1遺體

記者張靖榕／綜合外電報導

號稱美國「東北走廊」的「95號州際公路」賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌，原通報無人傷亡，但隔天清除混凝土碎塊時，發現底下壓著一具人類遺體，現已被送往檢驗身分。值得注意的是，油罐車司機在事故發生後第一時間，就失蹤不見人影。

▲高架橋因油罐車大火而崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

路透社報導，一組人員12日在現場進行排除作業時，發現廢墟底下有一具遺體，立即通報轉交給費城郡立醫療檢驗中心供身分識別。當地媒體指出，卡車司機伍迪（Nathaniel Moody）在事發第一時間就已失蹤，目前仍不知去向。

賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）11日下午在記者會中表示，有輛商用油罐車在95號州際公路的費城高架橋下發生事故，結果引發猛烈火勢，而大火可能不慎引燃了附近的天然氣管道，才導致整個高架橋坍塌，但詳細事故原因仍在調查當中。

▼油罐車殘骸被載走

Video of the torched remnants of that tanker truck at the center of the I-95 collapse. Sources tell Action News the driver’s remains were removed from this tractor this morning. pic.twitter.com/v8bXS2u6lP — Walter Perez (@WalterPerez6abc) June 12, 2023





▲消防員撲滅火勢後，一組作業人員發現一具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

賓州運輸部長指出，這條公路可說是美國最繁忙的州際公路，每天約有16萬輛車通過，當地媒體KYW交通線記者德拉比克（Justin Drabick）表示，接下來遇到交通尖峰時間，回堵情況肯定會更嚴重。他說周一通常是交通流量較小的日子，「明天將會是一場考驗」。

當局表示，重建95號洲際公路的工程大約需要花上數個月，這條公路是美國東岸主要的南北向高速公路，連接南方的邁阿密至北方與加拿大接壤的緬因州。

美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，聯邦政府與賓州地方政府合作修復該路段，「對當地來說會是很大的不便。」他並未說明確切的重建時程表，但表明「絕對不可能只花幾天（就完成）。我的意思是可能要花幾個月，不是幾周。」