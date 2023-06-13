　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

影片曝！美國「最繁忙公路」高架橋燒垮　發現1遺體

記者張靖榕／綜合外電報導

號稱美國「東北走廊」的「95號州際公路」賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌，原通報無人傷亡，但隔天清除混凝土碎塊時，發現底下壓著一具人類遺體，現已被送往檢驗身分。值得注意的是，油罐車司機在事故發生後第一時間，就失蹤不見人影。

▲美國「95號州際公路」的賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲高架橋因油罐車大火而崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

路透社報導，一組人員12日在現場進行排除作業時，發現廢墟底下有一具遺體，立即通報轉交給費城郡立醫療檢驗中心供身分識別。當地媒體指出，卡車司機伍迪（Nathaniel Moody）在事發第一時間就已失蹤，目前仍不知去向。

賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）11日下午在記者會中表示，有輛商用油罐車在95號州際公路的費城高架橋下發生事故，結果引發猛烈火勢，而大火可能不慎引燃了附近的天然氣管道，才導致整個高架橋坍塌，但詳細事故原因仍在調查當中。

▼油罐車殘骸被載走

▲美國「95號州際公路」的賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲消防員撲滅火勢後，一組作業人員發現一具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

賓州運輸部長指出，這條公路可說是美國最繁忙的州際公路，每天約有16萬輛車通過，當地媒體KYW交通線記者德拉比克（Justin Drabick）表示，接下來遇到交通尖峰時間，回堵情況肯定會更嚴重。他說周一通常是交通流量較小的日子，「明天將會是一場考驗」。

當局表示，重建95號洲際公路的工程大約需要花上數個月，這條公路是美國東岸主要的南北向高速公路，連接南方的邁阿密至北方與加拿大接壤的緬因州。

美國交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）表示，聯邦政府與賓州地方政府合作修復該路段，「對當地來說會是很大的不便。」他並未說明確切的重建時程表，但表明「絕對不可能只花幾天（就完成）。我的意思是可能要花幾個月，不是幾周。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
吃4.3星名店雷爆！　假造客人筆跡「加菜逼付錢」
快訊／台積電大漲！　台股衝破萬七
眾名嘴中槍！　張宇韶狠酸她：腦殘、口才爛爆了
人妻遭剃毛凌辱　他「偷看手機」還氣到軟掉
「攔住大谷硬訪」TVBS女記者終於道歉！噤聲2週：真的做錯了
快訊／當眾被帶走！霧峰分局小隊長涉貪　羈押禁見
張宇韶遭控性騷「想跟妳風花雪月」　媒體人：至少20女性投訴

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

研究曝肥胖可能「減損大腦功能」　專家：跡象顯示影響不可逆

影片曝！美國「最繁忙公路」高架橋燒垮　發現1遺體

《華爾街》：拜登擬延長豁免期　允台積電三星維持中國業務

通膨數據公布前夕「美股收高」！　道瓊漲逾189點

馬斯克酸輝達市值上兆僅1原因　意外曝最大優勢

烏克蘭反攻拿下90平方公里土地　宣布奪回東南部7座村莊

78歲淫魔方丈性侵16歲少女　哥哥跟蹤「目擊噁心現場」崩潰錄影

婚禮巴士翻覆10死25傷「喜事變喪事」　澳洲30年最慘…司機被捕

價錢可能只剩台灣一半…宏都拉斯總統親自推銷　中國點頭買白蝦

亂葬崗挖出450具「吸血鬼遺骸」　嘴叼硬幣、兩腿夾頭骨...防復活

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

研究曝肥胖可能「減損大腦功能」　專家：跡象顯示影響不可逆

影片曝！美國「最繁忙公路」高架橋燒垮　發現1遺體

《華爾街》：拜登擬延長豁免期　允台積電三星維持中國業務

通膨數據公布前夕「美股收高」！　道瓊漲逾189點

馬斯克酸輝達市值上兆僅1原因　意外曝最大優勢

烏克蘭反攻拿下90平方公里土地　宣布奪回東南部7座村莊

78歲淫魔方丈性侵16歲少女　哥哥跟蹤「目擊噁心現場」崩潰錄影

婚禮巴士翻覆10死25傷「喜事變喪事」　澳洲30年最慘…司機被捕

價錢可能只剩台灣一半…宏都拉斯總統親自推銷　中國點頭買白蝦

亂葬崗挖出450具「吸血鬼遺骸」　嘴叼硬幣、兩腿夾頭骨...防復活

老司機快來學！iOS 17更新　「私密瀏覽」多加一道鎖

一支手錶60萬！假親友誑投資　行員及警聯手戳破騙局

王偉忠女婿家世辦婚禮才曝光　竟是美國第四大豪門

不滿幼兒園餵藥案處理　兒福團體號召周日到新北市府抗議

台積電上漲19元至593　指數大漲200點站上萬七

吃4.3星豬腳名店雷爆！「假造客人筆跡加菜逼付錢」　她接店家私訊怒了

一口氣簽14年租約　霸氣租客斥1.8億卡位一中商圈

壽星免費玩！全台樂園「身分證優惠」一次看　地址中2字450元

小土狗受困爛泥！暖男救援收編　1個月後才知「不是狗」

Capcom《虛實萬象》開發難產　上市日期繼續延2023➔？

主子一臉厭世模仿她抬腿 馬麻轉頭一看笑翻：學屁啊

國際熱門新聞

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

亂葬崗挖出450具「吸血鬼遺骸」

連體嬰姊和男友愛愛　弟在旁看書

關西機場商店倒光　旅客撲空淪土產難民

韓美女直播主慘死柬埔寨　家屬「拒絕解剖」

方丈性侵少女　哥哥跟蹤目擊崩潰

馬斯克酸輝達市值上兆　意外曝最大優勢

女大生稱遭下藥性侵！家人報警發現尷尬真相

俄稱炸毀烏軍豹2型坦克！情報機構：是真的

婚禮巴士翻覆10死　澳30年最慘車禍

在外租房太貴　女凌晨3點起床「搭機通勤」

美國正式宣佈：聖嬰現象已經發生

4童墜機後雨林求生40天　全靠13歲小姊姊

更多熱門

相關新聞

美媒：拜登擬延長豁免期　允台積電三星維持中國業務

美媒：拜登擬延長豁免期　允台積電三星維持中國業務

美國媒體報導，根據美國商務部高級官員最近談話，拜登政府計畫延長對韓國及台灣主要半導體製造商的豁免期，允許它們在中國維持並擴大現有晶片生產業務，不會遭到美國報復。

通膨數據公布前「美股收高」　道瓊漲逾189點

通膨數據公布前「美股收高」　道瓊漲逾189點

馬斯克酸輝達市值上兆　意外曝最大優勢

馬斯克酸輝達市值上兆　意外曝最大優勢

台美租稅協定進度　財部：美國同意諮商就立刻啟動

台美租稅協定進度　財部：美國同意諮商就立刻啟動

華爾街日報：美延長台積電在中國業務寬限期

華爾街日報：美延長台積電在中國業務寬限期

關鍵字：

美國北美要聞I-95高架橋油罐車95號州際公路

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

邱晨遭爆30年前性侵實習生　客委會宣布停辦紀念音樂會

每月領1.3萬補助！財金部會發錢　申請條件一次看

她攀上玉山登山口石碑　玉管處回應

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面