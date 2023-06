影片曝！美國「最繁忙公路」高架橋燒垮　發現1遺體

記者張靖榕/綜合外電報導

號稱美國「東北走廊」的「95號州際公路」賓州費城高架路段11日因油罐車大火而崩塌,原通報無人傷亡,但隔天清除混凝土碎塊時,發現底下壓著一具人類遺體,現已被送往檢驗身分。值得注意的是,油罐車司機在事故發生後第一時間,就失蹤不見人影。

▲高架橋因油罐車大火而崩塌。(圖/達志影像/美聯社)

路透社報導,一組人員12日在現場進行排除作業時,發現廢墟底下有一具遺體,立即通報轉交給費城郡立醫療檢驗中心供身分識別。當地媒體指出,卡車司機伍迪(Nathaniel Moody)在事發第一時間就已失蹤,目前仍不知去向。

賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)11日下午在記者會中表示,有輛商用油罐車在95號州際公路的費城高架橋下發生事故,結果引發猛烈火勢,而大火可能不慎引燃了附近的天然氣管道,才導致整個高架橋坍塌,但詳細事故原因仍在調查當中。

▼油罐車殘骸被載走

Video of the torched remnants of that tanker truck at the center of the I-95 collapse. Sources tell Action News the driver’s remains were removed from this tractor this morning. pic.twitter.com/v8bXS2u6lP