78歲淫魔方丈性侵16歲少女　哥哥跟蹤「目擊噁心現場」崩潰錄影

▲78歲方丈每天性侵少女，威脅敢拒絕就拆家。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

泰國阿瑜陀耶府（Phra Nakhon Si Ayutthaya）一名78歲佛寺方丈（住持）被指控，長期性侵居住在寺區的一名16歲少女，還威脅對方若是敢把事情告訴任何人，他就會動用權力拆了少女位在寺區的居所。事件直到少女的25歲哥哥拿著妹妹受辱的影片報警後，方丈才被警方逮捕送辦。

根據泰國sanook報導， 16歲少女與家人居住在阿瑜陀耶府一處寺區，平常靠賣彩券為生，今年4月某日深夜她接到方丈來電，對方表示想購買彩券，要求她把彩券送到指定地點，不料當她抵達約定地點後，方丈不但拒絕付錢，還把她強拉坐在自己腿上，她因為被威脅不敢反抗，最後被方丈性侵得逞。

方丈自第一次性侵得逞後，幾乎每天不分日夜一直打電話給少女，要求與少女見面發生性關係，並威脅如果敢拒絕，就會把少女一家位在寺區的居所拆掉。少女5月25日受不了情緒崩潰，把事情告訴25歲哥哥A男，A男氣得立刻找方丈對峙，要求方丈停止性侵行為，但反遭方丈以「公開性侵影片」威脅。

A男眼見對方態度強硬，決定報警處理，結果因為證據不足，警方無法逮捕方丈，方丈也態度囂張的繼續性侵行為，直到5月28日他得知方丈又約見妹妹後，決定偷偷跟蹤，並在一旁拍下妹妹被性侵的畫面，事後再度報警，同時也向媒體曝光這起事件，方丈才終於被警方逮捕送辦。