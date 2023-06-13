葬儀社出大包！靈車「找不到棺材載」　害喪禮開天窗

▲英國男子因葬儀社的疏失，導致父親的喪禮開天窗。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

葬儀社的幾個小疏失，竟害親友無法與亡者告別。82歲男子約翰（John Blanning）病逝後，10年前才與他團聚的兒子布蘭里（Leigh Blanning）扛下後事責任，未料喪禮因為「遺體放錯地方」害儀式開天窗，更讓布蘭里氣憤的是，葬儀社當時還謊稱是靈車拋錨，卻被他拆穿謊言。

據《鏡報》報導，布蘭里在一名原生家庭親人建議下，與總部設在凱恩舍姆（Keynsham）的葬儀社共同處理後事事宜。卻在儀式當天收到葬儀社靈車拋貓、無法趕到會場的通知，讓他只能無奈向前來致意親友宣布葬禮延後。

然而，布蘭里詢問並展開調查後，竟發現靈車根本沒拋錨，便向葬儀社興師問罪，但他收到報告後卻被內容驚呆。報告稱靈車抵達凱恩舍姆時，約翰的遺體還沒送到總部，工作人員也沒檢查，等發現時已經為時已晚，才會編出拋錨謊言。

布蘭里自責辜負了父親，因為許多親友無法在復辦的日期出席，「我知道這是我們無法控制的，但我無法忍受這種事情發生」，但不責怪曾請該公司處理後事，而推薦他這間葬儀社的親人。葬儀社則表示，這件事在公司也是前所未聞，除修正工作規章，也向布蘭里道歉與協助後續事宜。

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