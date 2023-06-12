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亂葬崗挖出450具「吸血鬼遺骸」　嘴叼硬幣、兩腿夾頭骨...防復活

考古學家在墳墓中發現被當時人們認為是「吸血鬼」的屍體骨骼，屍體也進行特殊處理，像是嘴裡叼著硬幣，兩腿夾著頭骨。（圖／Maciej Stromski提供，下同）

▲考古學家在墳墓中發現被當時人們認為是「吸血鬼」的屍體骨骼，屍體也進行特殊處理，像是嘴裡叼著硬幣，兩腿夾著頭骨。（圖／Maciej Stromski提供，下同）

圖文／CTWANT

吸血鬼是電影、小說裡的重要元素之一，這種以人類或其他生物血液為生的吸血鬼，雖是民間傳說的虛構怪物，但過去在歐洲卻讓人聞之喪膽。近日波蘭一處村莊發現一座亂葬崗，裡頭居然發現450具「吸血鬼」遺骸，埋葬姿勢還相當怪異，許多遺骸被發現嘴裡叼著硬幣，兩腿夾著頭骨，這是19 世紀歐洲人用來對付吸血鬼的兩種「療法」。

波蘭一處村莊發現一座亂葬崗，裡頭居然發現450具「吸血鬼」遺骸。

▲波蘭一處村莊發現一座亂葬崗，裡頭居然發現450具「吸血鬼」遺骸。

根據《每日星報》指出，有建築工人在波蘭東北部的盧齊諾（Luzino）發現的亂葬坑內到處都是骷髏，其中許多人被斬首並放在奇怪的位置。更奇特的是，許多遺骸被發現嘴裡叼著硬幣，兩腿夾著頭骨，原來，這是 19 世紀歐洲人對赴吸血鬼的「療法方式」。

許多遺骸被發現嘴裡叼著硬幣，兩腿夾著頭骨，原來，這是 19 世紀歐洲人對赴吸血鬼的「療法方式」。

▲許多遺骸被發現嘴裡叼著硬幣，兩腿夾著頭骨，原來這是 19 世紀歐洲人對赴吸血鬼的「療法方式」。

負責這次重大挖掘的斯特羅米斯基 （Maciej Stromski）表示，「幾個世紀前，人們認為，如果死者的家人在葬禮後不久死亡，那麼他或她可能是吸血鬼。因此，在埋葬後，墳墓被挖開，死者的頭顱被砍下，然後安放在腿中間」，他還表示，「我們還發現了一個被斬首的女人，包括她孩子的頭骨也放在她的懷裡」。

另外，據利物浦約翰摩爾大學法醫人類學首席講師波里尼(Matteo Borrini) 先前接受《Insider》訪問時也表示，「人們之所以這樣做，是因為他們認為不死的屍體會傳播諸如鼠疫等疾病」。他接著表示，「當時的人們認為，這些被惡魔影響的屍體會以『黑魔法』來傳播致命的疾病」，因此，當時的歐洲人認為，防止這種情況發生的唯一方法，就是在他們嘴裡放入堅硬的東西，比如一塊磚頭等，藉此防止死屍傳播疾病。

對於吸血鬼的紀錄可追朔到11世紀的東歐，當時人們擔心埋葬的死者，會變成吸血鬼回到地面，吸血鬼傳說廣為流傳，甚至引發大規模恐慌，因此出現防止死者復活的「吸血鬼葬禮」。

先前波蘭哥白尼大學（Nicolaus Copernicus University）的研究團隊，也曾在波蘭北部比得哥什（Bydgoszcz）的村莊皮恩（Pien），考古一座17世紀的墓地時，發現一具被用鐮刀抵喉和鎖腳的女性遺骸，頭骨骸裝飾著一頂絲綢帽，代表著這名女性曾擁有極高的地位，而這種詭異的埋葬法，據說是為了「防止她復活」。

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