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華爾街日報：美國延長台積電「在中國業務」寬限期　甚至允許擴張

▲▼中國,美國,半導體禁令。（圖／路透）

▲華爾街日報指出，美國將延長台積電、三星等半導體大廠，在中國業務寬限期。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

美國拜登政府計劃允許南韓和台灣的頂尖半導體製造公司，在中國繼續維持和擴展相關業務。但這項政策可能會削弱自去年以來，美國持續針對中國實施的半導體出口管制，而相關管制措施的目的，在於抑制中國的科技發展。

根據《華爾街日報》12日報導報導指出，上周美國商務部副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）在業界會議上表明了，與美國出口管制政策相關的意圖，即延長該政策的「例外批准」。

美國政府去年10月開始對中國的半導體業實施限制措施，但對三星電子、台積電等多家大型企業，在中國的業務給予了1年的寬限。這是拜登政府考慮到它們在中國建設工廠花費數十億美元的情況，所設下的寬限。

報導援引與會者的話說，預計在今年秋季例外措施到期之後，世界上許多企業和政府將密切關注美國是否會堅持嚴格的出口管制政策。

報導指出，美國政府展示了延長而不是結束例外措施的舉動，這意味著在與國際上緊密相關的半導體行業中，將中國從最新和先進技術產品中孤立起來，比美國政府原先認為的更加困難。

報導還提到，許多外國企業將美國政府對中國的限制措施，視為對其業務的干涉，對此表示了反對。

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