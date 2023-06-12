韓美女直播主慘死柬埔寨　家屬「拒絕解剖」：希望趕快辦後事

▲南韓知名直播主娥英被證實慘死在柬埔寨，死因眾說紛紜。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓33歲知名美女直播主娥英（아영，音譯）本月2日和友人前往柬埔寨旅遊，豈料2天後便在中國籍夫妻經營的醫院接受血清治療時，癲癇發作慘死，被載往首都金邊郊區水溝用紅布包裹棄屍，當地媒體傳言屍體臉部毀損嚴重，因此死因眾說紛紜，而娥英的家屬也已經趕抵柬埔寨，不過家屬拒絕解剖驗屍。

在柬埔寨首都金邊經營博康診所的中國籍夫婦賴某、蔡某向警方坦承，娥英本月4日前往診所接受吊點滴等治療，卻在過程中癲癇發作、斷氣身亡；不過，柬埔寨媒體《RSC》卻在6日報導指出，娥英的屍體被發現臉部出現嚴重毆打痕跡，傷口導致無法透過臉部特徵清楚辨識死者身份，其他還有頸部骨折、全身挫傷、燒燙傷等。

▲中國籍夫婦賴某、蔡某涉嫌棄屍，而他們確實擁有醫療執照。（圖／翻攝自柬埔寨之光）

根據南韓《韓聯社》、《朝鮮日報》引述當地消息人士的說法，娥英的家屬已於近日趕抵柬埔寨，儘管當地警方曾向家屬建議，必須透過「解剖驗屍」才能釐清娥英的確切死因，然而家屬卻拒絕為娥英的屍體進行解剖，且態度相當堅決，希望能夠儘快辦理後事等相關事宜。

柬埔寨警方目前仍未向南韓警方、南韓外交部彙報案件偵辦結果，南韓警察廳上周原先計畫在釐清案件脈絡後，派遣共同調查小組前往當地，但因為柬埔寨警方偵辦速度快、加上此案嫌疑犯為外籍人士（中國籍，而非南韓本國籍），因此才暫時擱置此項計畫。

韓媒《MBN News》在事件廣為報導後，也親自採訪柬埔寨當地的南韓僑民，先前曾謠傳該對中國籍夫妻可能沒有醫師執照、診所開業執照等，然而當地僑民卻表示，中國籍夫妻的確是持有醫師執照，至於娥英生前到底是因為何種症狀才會到該診所就醫、接受何種治療，則沒有確切的說法。

而且，娥英的屍體被發現臉部嚴重受傷，因此柬埔寨當地媒體懷疑，中國籍夫妻有可能是為了隱蔽娥英遭暴力毆打的死因，才會在娥英的身體注射血清。究竟是至診所就診前就已經被毆打、還是在醫院接受治療時被毆打、還是在死亡後為了不讓死者的身份曝光才刻意針對臉部進行毀損，必須經過詳細的解剖驗屍，才能釐清真相。

至於陪伴娥英2日抵達柬埔寨觀光的同行友人，從娥英死亡後至今，仍未向南韓駐柬埔寨大使館通報失蹤。對此，該名友人解釋，娥英曾親口透露，將於2日前往診所就醫，因此當時以為娥英是去醫院看診，才沒有向大使館通報失蹤。

▼柬埔寨警方在金邊近郊水溝挖到女屍，曾一度推測死者可能是中國人。（圖／翻攝自RSC）

▲中國籍夫婦在柬埔寨金邊經營的診所，看診科別涵蓋中西醫、兒科、內科、婦科等。（圖／翻攝自YouTube／MBN News）

另外，柬埔寨警方6日接獲居民報案後，在甘丹省甘丹斯登縣某處水溝發現娥英的屍體時，曾一度推斷死者的身份應該是中國人，不過在看到死者所遺留的物品後，推斷死者為韓國人，因此才會向南韓駐柬埔寨大使館通報，並從屍體上採集指紋，最後於7日確定死者身份為33歲的南韓女性邊娥英（변아영，音譯）。

娥英的陳屍地點，其實是預定開發為住宅區的工地。

報導指出，該對中國籍夫妻在首都金邊所經營的博康診所，在地理位置上處於金邊的市中心，從當地媒體是出的照片來看，診所規模雖小，但接受看診的科別有中西醫、兒科、內科、外科、婦產科、皮膚科、針灸等。

當地南韓僑民警告，由於柬埔寨醫療基礎建設落後，因此就醫時一定要特別小心；至於柬埔寨當地導遊則表示，該診所在當地並不算特別有名，因此觀光時若身體傳出不適，建議還是前往當地規模較大的綜合醫院。

►生日當天傳死訊！韓美女直播主「死因成謎」 家屬抵柬埔寨辦後事

►韓美女直播主慘死柬埔寨！「屍體裹紅布」丟水溝 曾和Mark傳緋聞