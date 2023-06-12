快訊／義大利前總理貝魯斯柯尼逝世　享壽86歲

▲義大利前總理貝魯斯柯尼逝世，享壽86歲。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）在米蘭聖拉斐爾醫院（San Raffaele）逝世，享壽86歲。貝魯斯柯尼叱吒義大利政壇數十年，儘管風波不斷，多次陷入性醜聞及貪腐指控等，但仍在1994年至2011年間3度出任總理，累計執政9年，是二戰以來執政最久的義大利總理。

貝魯斯柯尼1936年出生在米蘭中產階級家庭，投資營建業白手起家，創辦義大利最大商業傳媒集團Mediaset，當過義大利足球豪門「A.C.米蘭」的老闆，擁有億萬身家，還曾經是義大利首富。

貝魯斯柯尼1994年1月以首富之姿踏入政壇，正式成立義大利前進黨（Forza Italia），同年當上總理，但7個月就垮台。不過到了2001年捲土重來時取得成功，二度出任總理，做滿5年任期至2006年，是二戰以來執政最久的義大利領導人。接著他又在2008年重新掌政，不過在2011年因嚴重債務危機被迫下台。

不過貝魯斯柯尼近年來常進出醫院，曾在2016年接受心臟手術，2020年確診新冠病毒。今年4月，他因肺部感染住進聖拉斐爾醫院加護病房，到了5月轉至普通病房。醫師當時透露，他罹患慢性髓性單球性白血病（Chronic Myelomonocytic Leukemia, CMML）。