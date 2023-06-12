女除草誤觸「一植物」舌頭腫脹無法呼吸　醫警告：2小時就會喪命

▲女子發文提醒大家小心有毒植物。（圖／翻攝自Facebook／Kenzie Kizer）

記者李振慧／綜合報導

美國德州女子肯茲(Kenzie Kizer)在家中院子除雜草時突然中毒，不但舌頭立刻腫起來，讓她無法說話，手臂感覺像火燒一樣非常劇痛，嚇得她趕緊前去就醫，發現是因為碰到有毒植物毒堇(Poison hemlock)，若是不小心誤食，很有可能會在2小時內死亡。

居住在德州蘭開斯特(Lancaster)的女子肯茲，近來在臉書上表示，她周末在家中整理院子時，因為碰觸到有毒植物，整個人立即出現不舒服症狀，「我的手好像著火一樣，所以我跑去洗了個澡，結果一個小時後我的舌頭開始腫脹，皮膚有灼熱感，開始講話不清楚，頭暈目眩，意識也開始不清，整個人都在顫抖」。

肯茲因為呼吸困難決定前去就醫，結果被醫生證實她誤觸到毒堇，幸好她第一時間跑去洗澡，成功幫助減輕毒素。當地報導中指出，毒堇在當地生長十分普遍，白色小花的外型看起來無害，但其實十分危險，如果人或動物不小心誤食，通常在2至3小時就會毒發身亡。

植物專家表示，毒堇最危險之處在於外觀看起來與一般可食用植物十分相似，「它的根部與葉子看起來都與歐芹很像，另外也和野生胡蘿蔔十分相似」。肯茲特別將毒堇的照片分享在網路上，希望能幫助提醒大眾，看到類似樣貌的植物千萬別碰，「光是碰到或是呼吸到，就有可能會讓呼吸衰竭，大家小心」。