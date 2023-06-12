騎車撞砂石車！媽媽親眼目睹後座9歲女兒被輾死　再遭判刑3月

▲桃園市龜山區死亡車禍，一名9歲女童不幸身亡，母遭判刑。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）

記者劉人豪／桃園報導

桃園洪姓女子騎電動自行車，載著9歲女兒出門，行經龜山區文化一路時撞上砂石車，女兒遭砂石車輾斃，桃園地方法院依過失致人於死罪，判洪女有期徒刑3月，砂石車駕駛則是不起訴。

該起事故發生於2021年7月11日，45歲洪女騎乘電動自行車載著9歲女兒沿著龜山區文化一路、往林口方向行駛，不料，卻在文化一路、文明路口處，與53歲蔡姓男子駕駛之砂石車發生碰撞，造成9歲女童當場噴飛，隨後遭砂石車輾壓，送醫搶救後不治，至於洪女則是受多處擦挫傷。

判決書指出，洪女騎乘電動自行車搭載女兒，行經桃園市龜山區文化一路時，應注意其駕駛車輛之車距及注意車前狀況，隨時採取必要之安全措施，洪女疏於注意，向右偏離其車道，而撞擊蔡男駕駛的砂石車左側，(蔡男所涉過失致死罪嫌，經桃園地方檢察署檢察官以111年度偵字第5876號為不起訴處分)致電動自行車向右傾倒，女兒遭砂石車輾過，經送醫救治仍不致死亡。

法院審酌，洪女未注意車距及車前狀況，釀成本案車禍致女兒死亡，洪女過失行為固應予非難，但念及被害人為洪女的女兒，本案車禍造成天人永隔，內心承受巨大痛楚，兼衡其犯後坦承犯行，桃園地方法院依過失致人於死罪，判洪女有期徒刑3月，緩刑2年，可易科罰金。本案可上訴。